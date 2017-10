Estado Islámico ahora amenaza al seleccionador de Francia

Hace unos días el Estado Islámico utilizó una imagen del futbolista argentino Lionel Messi en prisión y sangrando para amenazar el Mundial de Rusia, a desarrollarse entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018.

La preocupación es tal que la Asociación Argentina de Fútbol, en cabeza de su presiente Claudio Tapia y el entrenador Jorge Sampaoli se reunieron esta semana con el embajador ruso en Buenos Aires.

Semanas ante, el grupo yihadista había lanzado otro montaje. En él se observaba a un combatiente en la entrada de uno de los estadios en los que se celebrará la Copa del Mundo, con un mensaje que decía: “A los enemigos del Islam en Rusia, os juro que los muyahidin prenderán el fuego, simplemente esperar”.

El nuevo mensaje intimidante de ISIS es con la imagen del director técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, a quien se le ve encadenado y con un militante del grupo terrorista apuntándole con un arma. “Seguiremos aterrorizando y arruinando sus vidas”, se lee en el mensaje que divulgó la web especializada en asuntos de Inteligencia Site Intel Group.

After using ##LionelMessi on poster threatening the #WorldCup, a pro-#ISIS group called French natnl mngr Didier Deschamps "enemy of Allah" pic.twitter.com/ewNs2jxaJN

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 27 de octubre de 2017