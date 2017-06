Fabio Capello es el nuevo entrenador de Roger Martínez en el fútbol chino

El entrenador italiano Fabio Capello, que no entrenaba desde que dejó la selección rusa en 2015, se comprometió con el Jiangsu Suning, uno de los clubes más ricos del fútbol chino.

El extécnico de Real Madrid, Milán y de la selección inglesa, de 70 años, ha firmado un contrato por 18 meses y 10 millones de euros, según la prensa china.

Capello llega con el objetivo de levantar a un equipo que se encuentra en un mal momento deportivo, tras ser eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones asiática y 15º (de 16 equipos) en el campeonato chino tras las primeras 12 jornadas.

Unos resultados poco acordes con las ambiciones de un club que es propiedad del gigante de la distribución Suning, propietario también del Inter de Milán.

This time it's official. Fabio Capello is the next head coach of Jiangsu Suning. pic.twitter.com/gRx1DD6StA

— JS Suning FC News (@suningfc) 11 de junio de 2017