Ganar o ganar, la única consigna de Santa Fe para seguir con vida en la Libertadores

AFP

Santa Fe y The Strongest se jugarán la vida este martes en Bogotá en la última fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores 2017, que definirá cuál de los equipos pasa a los octavos de final.

El pitazo inicial del decisivo partido sonará a las 7:45 p.m. en el estadio El Campín de la capital colombiana.

El equipo 'cardenal' intentará hacer valer su localía, pese al regular desempeño que ha tenido en la temporada, que le hace necesitar de una victoria ante los bolivianos para poder seguir en la Libertadores y que le mantiene en la cuerda floja en la liga local a falta de una fecha para que termine el todos contra todos.

"No hemos podido tener regularidad en los resultados, así que esperamos que desde ahora se inicie ese curva de ascenso y poder terminar bien este semestre", dijo a la prensa local Leandro Castellanos, portero de Santa Fe.

"Tenemos que ser muy intensos contra The Strongest, no darle espacios, tratar de obstruir sus puntos fuertes, dar un poco más, ya que sabemos que no queda si no ganar para seguir con el sueño", agregó el golero.

La reciente victoria 2-0 ante Sporting Cristal en Perú dio al equipo bogotano la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada del Grupo 2.

El ya clasificado cuadro brasileño Santos (con 9 puntos) es líder de este grupo, seguido por The Strongest (8), Santa Fe (7) y Sporting Cristal (2).

The Strongest descansado

Sabiendo que necesita al menos un empate para clasificar a octavos de la Libertadores, el cuerpo técnico de The Strongest dejó descansar a sus habituales titulares en la liga local este fin de semana para que guardaran sus energías para el partido ante Santa Fe.

Con la nómina alterna, los bolivianos perdieron el sábado 1-0 ante Oriente Petrolero, resignando posibilidades de cazar al líder Bolívar, que lo aventaja por 9 puntos en el rentado local.

"Creo que estamos bien, de eso no quedan dudas", dijo a la prensa el técnico venezolano de The Strongest, César Farías.

"Estamos muy enfocados en el partido del martes" en Colombia, agregó.

El defensor Diego Bejarano dijo a su vez sobre el decisivo encuentro: "Estamos en buenas condiciones mentales y físicas, vamos por los puntos".

En el partido de ida que jugaron en marzo en La Paz el 'Tigre' venció 2-0 a los colombianos.

El árbitro paraguayo Enrique Cáceres será el encargado de pitar el encuentro.

Alineaciones probables:

Santa Fe: Leandro Castellanos - Juan Daniel Roa, Javier López, Carlos Henao, Dairon Mosquera - Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta, Jonathan Gómez - Johan Arango, Denis Stracqualursi.

Entrenador: Gustavo Costas.

The Strongest: Daniel Vaca - Diego Bejarano, Fernando Marteli, Luis Maldonado, Julio Pérez - Raúl Castro, Diego Wayar, Wálter Veizaga, Alejandro Chumacero - Pablo Escobar y Matías Alonso.

Entrenador: César Farías.