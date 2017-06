Indignación tras falta de respeto de la Selección de Arabia Saudita a minuto de silencio

Redacción Deportes - @DeportesEE

Australia y Arabia Saudita se enfrentaban este jueves en una nueva jornada de las eliminatorias asiáticas al Mundial de Rusia 2018. Los australianos, locales en el estadio Adelaide Oval, antes del pitazo inicial guardaban un minuto de silencio por las ocho víctimas del atentado terrorista ocurrido la semana pasada en el centro de Londres.

Mientras jugadores y público local realizaban con profundo respeto el homenaje. Recordando especialmente a los australianos Kirsten Boden y Sara Zelenak, dos de las víctimas fatales. Los futbolistas de Arabia Saudita dejaron su posición en la mitad de la cancha y empezaron a realizar juegos de calentamiento con el balón, mostrando total indiferencia a lo que estaba aconteciendo en ese momento.

La reacción del público no se hizo esperar. Entre silbidos los espectadores acompañaban cada jugada de la selección visitante. No tuvo que concluir el partido, el cual ganó Australia por 3-2, para que lo sucedido le diera la vuelta al mundo. Todos los mensajes y opiniones iban dirigidas a la falta de respeto por parte de los jugadores de Arabia Saudita hacía las víctimas no solo de Londres. También las de Manchester, Melbourne y Teherán, ciudades que en menos de 15 días han sufrido atentados terroristas.

Arabia Saudita, se nego a guardar el minuto de silencio por las víctimas de Londres antes de jugar contra Australia.pic.twitter.com/IKcuVSlVNK — Pablo Espinales (@PSlifer27) 9 de junio de 2017

Inmediatamente empezaron a circular comunicados de prensa por parte de las dos federaciones. Primero fue la de Australia, la cual aseguró que previamente había anunciado a los representantes sauditas del minuto de silencio que se iba a realizar. Sin embargo, fueron advertidos por la selección árabe que “esta tradición no era observada en la cultura saudita y que sus jugadores se iban a mover libremente en su campo, con el debido respeto hacia a lo que hiciéramos nosotros", resaltaba la misiva.

La respuesta no se hizo esperar por parte de la Federación de Arabia Saudita. "Los jugadores no intentaron irrespetar la memoria de las víctimas o decepcionar a sus familiares, amigos o a las personas involucradas en esta atrocidad", señalaba el comunicado. Seguido de unas “sinceras disculpas” y de condenar cualquier acto terrorista por parte de la entidad.

Los antecedentes no ayudan a la selección de Arabia Saudita

"Esto no se trata de temas culturales. Esto es sobre la falta de respeto hacia un hecho doloroso y creo que su actitud fue una desgracia", afirmó el parlamentario australiano Anthony Albanese a la cadena Nine.

Más allá del arrepentimiento por parte de la federación saudita, la indignación continua porque los espectadores tienen muy presentes dos hechos recientes en donde instituciones deportivas de ese país, sí respetaron el minuto de silencio.

El primero ocurrió tras la tragedia área del equipo brasilero Chapecoense ocurrida en Antioquia. Se enfrentaban en un partido amistoso el equipo saudita Ahli Saudi FC y el Barcelona, de España. Ambos clubes se reunieron en la mitad de la cancha y homenajearon a las víctimas con un sentido minuto de silencio.

Otro de los antecedes que deja mal parada a la selección de Arabia Saudita tras lo ocurrido este jueves. Ocurrió en enero de 2015 en medio del Campeonato Mundial de Balonmano llevado a cabo en Qatar. En cada uno de los partidos se guardó un minuto de silencio por el recientemente fallecido rey saudi Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

Lo cierto es que ninguno de los jugadores de Arabia Saudita respetó un momento y con justa causa se llevaron todas las opiniones de rechazo. Inclusive, su propio entrenador, Bert van Marwijk, quien es holandés, permaneció sentado dentro del banco de suplentes durante el homenaje a las víctimas.