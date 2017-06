James-Cuadrado, en busca de los primeros minutos colombianos en una final de Champions

AFP

Los colombianos James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado han sido dos suplentes de lujo para Real Madrid y Juventus esta temporada y en principio no apuntan a titulares el sábado en la final de Champions que disputan ambos equipos en Cardiff.

Si uno de los dos llegara a ser titular o ingresara durante el partido se convertiría en el primer colombiano en disputar minutos en una final de Liga de Campeones, ya que Iván Córdoba y el propio James Rodríguez ganaron el torneo con Inter de Milán y Real Madrid respectivamente en 2010 y 2016, pero no jugaron ningún minuto en el partido decisivo que dio el título a sus clubes.

En el caso de James parece más difícil ya que la prensa española habla incluso de que podría no ser incluido en la convocatoria.

"No sería extraño que fuera uno de los descartes de Zidane por la enorme competencia de Bale, Morata y Asensio", escribía hoy el diario Marca.

"El Media Day (Zidane) dio una pista al no participar en él Pepe y James. Esto puede ser indicativo de que los dos no van a seguir la próxima temporada y tienen muchas opciones de ser dos de los descartes en Cardiff", confirma el diario As.

Tanto James, de 25 años, como Cuadrado, de 29, han sido utilizados con asiduidad por sus entrenadores, Zinedine Zidane y Massimiliano Allegri, pero sin tener continuidad.

De este modo, James ha intervenido en 33 partidos marcando 11 goles y dando 12 asistencias, mientras que Cuadrado ha tenido una mayor participación, con 44 encuentros, tres tantos y diez pases decisivos.

A Cuadrado le ha perjudicado que Allegri haya adelantado la posición del lateral derecho brasileño Dani Alves, mientras que James ha encontrado muchas dificultades para encontrar sitio en un centro del campo en el que Luka Modric lleva la batuta y Casemiro y Toni Kroos le ponen equilibrio defensivo, ya que la delantera BBC, con Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, ha sido intocable y en la que Isco Alarcón aparece como primera alternativa.

"Es un hecho inocultable que son dos jugadores que están en la élite y eso es consecuencia de sus condiciones técnicas, físicas y tácticas, que han hecho posible su incursión en este escenario. Es competencia de sus respectivos entrenadores las funciones y desde ahí el aporte que ambos puedan dar", afirma el mítico entrenador colombiano Pacho Maturana a la AFP, a la pregunta de cuáles son las principales cualidades de ambos y lo que pueden aportar en sus equipos.

Tanto Allegri como Zidane repiten de forma insistente la importancia de ambos, pese que no logran hacerse con la etiqueta de titulares.

"Cuadrado es un jugador importante para la Juventus porque puede jugar desde el principio o puede entrar con un juego en progreso", afirma el técnico italiano, mientras que el propio jugador colombiano muestra su agradecimiento con el técnico de la Juventus.

"Allegri ha revitalizado mi forma ofensiva", afirma el colombiano.

La situación es más tensa entre James y el Real Madrid y todo indica que el centrocampista dejará el club blanco al final de la presente temporada.

"James ha sido muy importante durante la temporada. Cuando ha jugado, ha jugado muy bien y luego tengo que tomar decisiones, pero es verdad que ha jugado menos que otros", afirmó esta semana el técnico blanco.

James ya ha mostrado en más de una ocasión su descontento con la situación e incluso expresando su enfado tras alguna sustitución, como en abril contra el Leganés.

"No tengo nada en contra de James, yo intento hacer el bien del equipo. Entiendo que esté enfadado, pero para mí es igual de importante que los demás y lo va a seguir siendo", afirmó Zidane en aquella ocasión.

Maturana prefiere no meterse en el trabajo de sus colegas Zidane y Allegri, cuando se le pregunta por un análisis sobre la campaña de ambos.

"No soy la persona indicada para hacer un análisis de una temporada. Es el departamento técnico y táctico de cada club, liderados por su entrenador a quienes compete el caso. Un jugador es él más sus circunstancias y no estoy suficientemente cerca para atreverme a emitir un juicio frío", afirma.