James, a pesar de todo, un innato ganador

Redacción deportiva - @DeportesEE

Un campeonato argentino de primera división con Banfield; con el Porto, una Uefa Europa League, tres ligas, tres Supercopas de Portugal y una Copa de ese país. Son los certámenes en los que triunfó James David Rodríguez Rubio, previo a jugar con Real Madrid. Sin embargo, sus éxitos se remontan a un ascenso con el equipo naranja de Antioquia.

“Amo el fútbol y voy a vivir del fútbol”, le dijo James Rodríguez a su profesor de matemáticas en Envigado, cuando soñaba con volverse profesional, logro que alcanzaría a la edad de 14 años con el equipo de dicho municipio. Seguramente, por ese entonces, pensaba que todo con la pelota era alegría, que no sufriría y que no sentiría desazón en una de las actividades más lindas del mundo.

El “10” no contaba con que, tras ser goleador del Mundial Brasil 2014 y ser fichado por uno de los clubes más importantes de planeta, Real Madrid, la tristeza lo albergaría por palabras como “suplencia” o “banquillo”. Y es que su pierna izquierda ha estado demasiado tiempo apoyada afuera del campo de juego del Bernabéu porque Zidane, quien dice considerarlo importante para el equipo, no le brinda continuidad.

Aun así, los números de James en Real Madrid son positivos, teniendo en cuenta los pocos minutos que tiene de participación en los encuentros del merengue. Gran asistidor y enorme entendedor del juego, el cucuteño también anota goles y su palmarés se ha visto en aumento desde el arribo a la casa blanca.

Dos Supercopas de Europa, dos Mundial de Clubes, una Liga de España y, con el título de este sábado, dos Uefa Champions League. Aunque no es seguro que continúe o se marche de Madrid, huella ha dejado. Por eso el respetable del Santiago Bernabéu lo bañó en aplausos el día en que el exMónaco fue sustituido y se tomó su tiempo para dar una vista el imponente escenario y juntar sus manos en repetidas ocasiones con una nostalgia evidente.

El año anterior se convirtió en el segundo colombiano en levantar el trofeo de clubes más importante. Ahora es el que más lo ha ganado, ya que Iván Ramiro Córdoba lo obtuvo en única ocasión, en 2010, con el Inter de Milán. Precisamente en España se especula con ofertas de este club italiano a James. También han existido rumores del Manchester United y hasta del acérrimo rival de Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona.

“Quiero seguir ayudando al equipo para ganar. Creo que he estado bien, pero no depende de uno sino de todo el equipo”, dijo Rodríguez a comienzos de marzo, cuando todavía no se convertía en el primer colombiano en conquistar la Liga de España. Lo ha hecho, en la medida de las posibilidades de las que ha gozado.

Es indiscutible en la selección Colombia y explica que “la diferencia es que con Colombia juego un poco más libre. Trato de ayudar en marca, pero al ser alineaciones diferentes, con el Real tengo que ir más atrás para colaborar en defensa”. Un cumplidor de sueños: anhelaba vestir la elástica blanca y la amarilla del combinado nacional, del que es el capitán y referente en el sendero a Rusia 2018.

James, de 25 años, fue adquirido luego su impresionante primer Mundial de mayores por 80 millones de euros. Puede que el Madrid no recupere su inversión porque la escuadra que se haga a la magia del zurdo no pagará esa cifra, pero eso no es medida para calificar su desempeño dentro del verde césped. Cuando lo pisó, la pelota sonrió. No será el primer y último crack que deje Real Madrid por falta de respaldo hacia su talento.