John Terry seguirá su carrera en el Aston Villa

El inglés John Terry, ex capitán y leyenda del Chelsea, firmó por una temporada con el Aston Villa, de la segunda división inglesa, anunció este lunes su nuevo club.

"Estoy muy feliz de unirme al Aston Villa. Es un club al que admiro desde hace muchos años. Tienen unas instalaciones fantásticas en Bodymoor Heath (Birmingham) y Villa Park es uno de los estadios más fantásticos del país", explicó el defensa, excapitán de la selección inglesa y emblema de los 'Blues'.

Aston Villa, que descendió a la segunda división al término de la temporada 2015-2016, no consiguió el ascenso durante la última campaña, pese a la adquisición del club por parte del empresario chino Tony Xia.

Terry dio por concluida su etapa en el Chelsea al finalizar esta temporada, con el título de Liga en el bolsillo y tras 22 años ligado al club de Londres.

Según la prensa inglesa, el defensa -que ha conseguido una Copa de Europa (2012), cinco ligas (2005, 2006, 2010, 2015 y 2016) y cuatro Copas (2007, 2009, 2010, 2012)- habría recibido ofertas del Bournemouth, Galatasaray, West Bromwich y Swansea.

What a day it's been Villans!

Let us know how happy you are to see JT in claret & blue & we'll RT some of our favourites!#PartOfThePride pic.twitter.com/yNJNCys9FU

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 3 de julio de 2017