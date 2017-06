Le llegó competencia a Bacca: André Silva es nuevo jugador del Milan

El Porto y el Milan llegaron a un acuerdo para el traspaso del delantero internacional portugués André Silva, que jugará en el equipo italiano tras el pago de 38 millones de euros, anunció este lunes el club portugués.

Silva, de 21 años, podría aportar a su club formador dos millones suplementarios en concepto de bonus.

El delantero debutó en el primer equipo en enero de 2016, promovido por el técnico español Julen Lopetegui. Poco a poco se ganó el puesto de titular y la pasada temporada logró 21 goles en 44 partidos contando todas las competiciones.

Did you know that @andrevsilva19 scored one goal every two matches for @FCPorto in the 2016/17 season? #welcomeSilva pic.twitter.com/2uhoxJGa6p

— AC Milan (@acmilan) 12 de junio de 2017