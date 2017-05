Martín Demichelis deja el fútbol profesional

AFP

El defensa argentino Martín Demichelis, actualmente en el Málaga, anunció su retirada como futbolista profesional, este lunes en una conferencia de prensa en las instalaciones del club de la Liga española, en la que se mostró visiblemente emocionado. (Le puede interesar: AS Mónaco: así funciona el proyecto que lo tiene al borde de un título)

"Como todos bien sabemos, lamentablemente el día nos llega a todos. Lo venía meditando hace un tiempo porque siempre me preocupé muchísimo por lo que es la finalización de la carrera como futbolista profesional. Soy un agradecido a la profesión y en este caso al Málaga en particular, porque extendieron mi carrera como futbolista profesional y me dieron esas ganas que un jugador necesita para seguir teniendo el deseo de seguir siendo profesional", afirmó Demichelis, de 36 años.

El último partido de Demichelis como profesional en activo sería el domingo ante el Real Madrid en el estadio de La Rosaleda, en la última jornada de la Liga española.

Durante su intervención tuvo que secarse las lágrimas por la emoción. En su rueda de prensa estuvo acompañado por compañeros de equipo, del cuerpo técnico y directivos del Málaga.

Demichelis empezó a darse a conocer en el River Plate, de su país (2000-2003), antes de dar el salto a Europa, donde vistió los colores del Bayern de Múnich en una larga etapa, desde 2003 a 2010.

En 2011 se unió por primera vez al Málaga, hasta 2013, cuando firmó por el Atlético de Madrid, donde estuvo apenas dos meses. El chileno Manuel Pellegrini, que le dirigió en River Plate y Málaga, le requirió para el Mánchester City, donde estuvo desde ese 2013 a 2016.

Epílogo en Andalucía

Al principio de esta temporada se unió al Espanyol, pero apenas jugó y rescindió su contrato, lo que le permitió unirse al Málaga en enero.

"Apareció el Málaga, uno de los clubes donde yo consideraba que hubiese sido un sueño terminar mi carrera. Hoy lo estoy haciendo público en esta rueda de prensa, no uso redes sociales y no tenía otra manera de transmitir mis sensaciones. Quería contarles a todos ustedes que llegó el día", dijo a los periodistas.

"Gracias al fútbol y gracias a todos ustedes. A partir de ahora seré un hincha más y un fan de esta institución. Gracias a todos, estoy eternamente agradecido", apunto.

Demichelis estuvo con la selección Argentina en dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), siendo subcampeón con la Albiceleste en Brasil.

En su palmarés, además de dos Clausuras con River Plate (2002, 2003) y una Premier League con el Mánchester City (2014) destacan sus títulos con el Bayern (4 Bundesligas y 4 Copas de Alemania, entre otros).