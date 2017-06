“Me voy del Madrid, lo tengo decidido”: Cristiano Ronaldo

Redacción deportes

La noticia del periódico portugués ‘A Bola’ sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de salir del Real Madrid sorprendió. En su momento no se creía. Pero el malestar por haber sido acusado de un millonario fraude fiscal contra la Hacienda Pública española tiene al delantero decidido a salir del equipo blanco. "Me voy del Madrid, lo tengo decidido. No hay marcha atrás", reveló el diario Marca.

El portugués se siente maltratado en España, y así se lo hizo hecho saber a sus compañeros de la selección de Portugal, con los que se encuentra preparando el debut para la Copa Confederaciones. Ronaldo está dispuesto a poner punto final a una aventura que comenzó en 2009 y que, entre otras cosas, le ha llevado a conquistar tres Ligas de Campeones.

Si la decisión del jugador de abandonar el club se mantiene, Real Madrid deberá plantearse una operación de traspaso que podría mover las mayores cifras de la historia, debido a que la cláusula de rescisión del jugador es de 1.000 millones de euros, cantidad que el Madrid reclama cuando es el jugador el que pide marcharse pero que es inaccesible para cualquier club. Fue la cifra que se le puso cuando firmó en junio de 2009 y así se mantiene desde entonces.

Sin embargo, la negociación se haría por mucho menos, por lo que la cifra de traspaso sería de unos 200 millones de euros, dinero que en Europa únicamente clubes como el Manchester United y PSG tendrían la capacidad económica para realizar la operación. El fútbol chino también llegaría a estas cifras, pero no es una opción que Ronaldo esté contemplando.

La Fiscalía de Madrid acusa al delantero de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014, que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011; 1,66 en 2012; 3,2 en 2013 y de 8,5 en 2014. Según la denuncia del ministerio público, lo hizo a través de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en el país.