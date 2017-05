"Mi mente está enfocada en el Arsenal": David Ospina

Redacción Deportes - @DeportesEE

El guardameta de la selección de Colombia aseguró que no puede negar que han existidos acercamientos por parte del Fenerbahce de Turquía, pero por el momento está concentrado en terminar bien la temporada con el club inglés.

Una lesión de espalda sacó a David Ospina de los últimos partidos del Arsenal. Su recuperación ha sido larga, pero ya está a disposición del cuerpo técnico. No se sabe si el técnico Arsene Wenger lo tenga en cuenta para la final de la FA Cup o para alguno de los partidos que restan para finalizar la Liga de Inglaterra.

Precisamente por esa falta de minutos se ha hablado de su salida del conjunto londinense. El Fenerbahce es la escuadra que más ha sonado para quedarse con el guardameta colombiano. Sin embargo, en diálogo con W Radio el arquero aseguró que "hoy en día estamos concentrados en terminar bien el año y después miraremos que opciones hay. No puedo negar que han existido acercamientos por parte del club, pero mi mente está enfocada en el Arsenal y todavía me queda contrato con ellos. Por ahora no hay nada seguro".

Ospina aseguró que ya se siente totalmente recuperado y que lo único que quiere es seguir sumando minutos con el cuadro inglés, pero eso será un tema que deba conversar dentro del club. "Estamos a disposición del cuerpo técnico y estoy esperando que se me presente la oportunidad para regresar a las canchas", añadió el guardameta.

Esta teporada ha sido inconstante, con varias altas y bajas, mientras el equipo vuelve a demostrar el nivel que tenía. Actualmente, están peleando un cupo para la próxima Champions League. "El Arsenal debe mentalizarse en que debe ser un equipo más ganador ya que contamos con excelentes jugadores, esperamos lograr ese cupo a Liga de Campeones. Todo depende de nosotros", relató el antioqueño.

Ospina se mostró feliz cuando le preguntaron sobre el gra papel que hicieron sus compañeros de selección en dicho torneo, mientras espera a que le llegue su oportunidad. "Muy orgulloso de que tres colombianos hayan disputado la semifinal de la Liga de Campeones. Cada vez queda demostrado que el nivel del fútbol que hay en el país y que sigue subiendo. Solo me queda desearle éxitos a Juan y a James en la final", concluyó el jugador de 28 años, quien anhela que Radamel Falcao, quien brilla con luz propia en Francia, llegue con ese gran nivel a la tricolor para que siga haciendo historia.