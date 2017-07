Copa Confederaciones

Prensa mexicana recuerda palabras del Pibe Valderrama para criticar a Osorio

Redacción deportes

Inclemente. Así se ha comportado un sector de la prensa mexicana con el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.

La goleada que le propinó Alemania a México (4-1) en la semifinal de la Copa Confederaciones, sigue dando motivos a los críticos del risaraldense. En realidad los cuestionamientos a la forma en la que dirige Osorio nunca se han ido, desde que este llegó al Tri en octubre de 2015, las dudas persisten.

Han sido dos los momentos más difíciles de Osorio en la selección manita. El primero fue el sábado 13 de junio de 2016 cuando en la Copa América Centenario que se jugó en Estados Unidos, Chile derrotó 7-0 a México. El segundo momento de dificultad lo vive ahora. De nuevo una goleada es el atenuante. Lea también: "Alemania es un ejemplo a seguir": Osorio

En este nuevo 'chaparrón' los mexicanos están recordando que a uno de los referentes del fútbol colombiano, Carlos 'El Pibe' Valderrama, tampoco le gustan las rotaciones que suele utilizar Osorio en sus equipos.

En esa entrevista, concedida en septiembre de 2016, el periodista Sergio García pregunta a Valderrama su opinión sobre las rotaciones que intentó hacer el entonces técnico del Junior, Alexis Mendoza.

"Rotación pa' qué, esa carretilla quién la inventó. Cuando yo estaba; jugaba domingo, miércoles domingo".

Son pocos los que hoy siguen respaldando Osorio. Uno de los que lo apoyan es el técnico de los Pumas, Francisco 'Paco' Palencia' .

"Hay que dejarlo trabajar, porque solamente lo están criticando y no he visto una muestra de apoyo para decirle que vamos a seguir adelante. Creo mucho en el trabajo de él y los jugadores entienden bien la manera de jugar", comentó.

"La Alemania (que le ganó a México )no era el equipo 'B', 'C' o 'D'. Son unos jugadorazos y ayer lo demostraron. Nos superaron como si no hubieran rotaciones. Ayer no se pudo competir, porque metieron dos golea rápido y se terminó".

Pese a esto, consideró que "el marcador es bastante abultado para la distancia que puede haber. Fueron superiores pero no creo que ese 4-1 marque realmente la distancia, porque sus cuatro goles fueron contragolpes y eso lo tienen bien entrenado. Debemos enfocarnos en el mundial y ahí sí estamos bien, si estuviéramos como hace cuatro u ocho años ahí sí me preocuparía, pero no. Tenemos tiempo para preparar bien el mundial y confió que calificaremos", dijo.

Las palabras de Palencia funcionan como un oásis en el desierto, porque el resto de voces son vehementes contra Osorio.

Hugo Sánchez dijo que el seleccionador de México es terco por mantener un sistema de rotaciones y anticipó que el Tri no cambiará su rostro en un año y se mostrará tal como ahora en el Mundial de Rusia.

Además, dijo que goleada que México sufrió por 4-1 ante Alemania, en la semifinales de la Copa Confederaciones, es "la auténtica realidad" del fútbol mexicano.

"No tenemos un estilo como para pensar que va cambiar de aquí al Mundial, no va cambiar, Osorio es terco y sigue con su rotaciones", dijo Sánchez en la cadena ESPN donde se desempeña como analista.

"(Osorio) sigue colocando defensas centrales como laterales y delanteros como extremos y eso no ayuda a sacar provecho del fútbol que existe en México tanto en la liga como en selección nacional", añadió

El exgoleador del Real Madrid comentó que las personas que contrataron al entrenador colombiano "sabían cual era su estilo y si lo trajeron (a México) fue porque pensaban que con él se iba dar un salto de calidad y la realidad fue vender humo" por lo que "la culpa no es sólo del entrenador".

Sánchez señaló que los malos manejos a nivel directivo no permiten el crecimiento de la liga ni de selección mexicana.

"Sabemos que en el fútbol mexicano que hay una estructura, un monopolio y no hay autonomía en la Liga, en la federación y en la selección y eso no nos deja crecer ni dar ese salto (de calidad) que esta faltando".

El "Pentapichichi" explicó que debido a las constantes rotaciones y cambios en la alineación, los jugadores se han sentido incómodos porque no se les saca el real provecho en la posición que juegan en sus equipos.