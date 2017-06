¿Qué es el VAR y cómo funciona?

Redacción deportes

En la Copa Confederaciones el videoarbitraje VAR (video assistant referee, árbitro asistente de vídeo) ha sido protagonista. En los partidos entre Chile vs. Camerún y México vs. Portugal, la nueva apuesta de la FIFA dio mucho de qué hablar. Anuló goles y también validó otros. Muchos estuvieron de acuerdo y otros tantos en desacuerdo. “La imperfección hace perfecto al fútbol”, fue un argumento que se repitió como gota de gotera.

Pero este sistema, que es la nueva apuesta de la FIFA, se estrenó con alguna polémica en diciembre en el Mundial de Clubes. Uno de sus perjudicados fue Atlético Nacional. El VAR apareció de nuevo en el radar de los espectadores, jugadores, técnicos y dirigentes del fútbol en Mundial sub-20 y en la Copa Confederaciones que se está llevando a cabo en Rusia. ¿Pero cómo funciona?

El VAR consiste en un conjunto de cámaras que retransmiten a una sala apartada del campo, donde los asistentes de vídeo pueden revisar las jugadas. Solo hay cuatro tipos de infracciones que pueden revisarse. Esta asistencia puede producirse a petición del árbitro (si tiene dudas en una de las jugadas), o en caso de que los asistentes detecten una acción dudosa y avisen al juez central del encuentro a través del auricular.

En ese momento, los asistentes de vídeo reproducen las imágenes en sus monitores y transmiten sus conclusiones al árbitro. Es este último quien toma la decisión final. Puede hacerlo después de consultar también las imágenes en un monitor situado en la banda, o fiándose únicamente del criterio de los asistentes.

Estos son los tipos de jugada que pueden revisarse mediante el VAR:

Goles: Una de las funciones del VAR es, según el sitio web de la FIFA, “ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder gol”. En un primer momento se pensaba que el VAR no podía corregir los fuera de juego porque no está mencionado en sus cuatro competencias (goles, penaltis, tarjetas rojas y confusión de identidad), pero en realidad, sí está habilitado para dar marcha atrás cualquier acción que haya podido influir en un gol.

Penaltis: Los asistentes garantizan que se tome la decisión correcta al sancionar (o no) un penalti.

Tarjetas rojas: También colaboran para asegurarse de que un jugador reciba la sanción merecida en caso de dudas sobre la gravedad de una falta o infracción.

Confusión de identidad de jugadores: En algunas jugadas en las que participan muchos futbolistas el árbitro no sabe quién hizo la falta o no ve lo que sucede. Los asistentes de vídeo pueden ayudarlo a determinar quién cometió una infracción para no amonestar o expulsar al jugador equivocado.