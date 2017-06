"Si ayuda al fair play, me parece correcto": Juan Carlos Osorio con respecto al VAR

AFP

El seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio justificó este martes su idea de cambiar el once titular que empató 2-2 ante Portugal, el miércoles ante Nueva Zelanda en el segundo partido de la Copa Confederaciones, por la necesidad de "refrescar para evitar caer en la zona de confort".

"Para no caer en la zona de confort, debemos cambiar el pensamiento de que vamos a ganar solamente por ser México, lo que tengo que hacer es refrescar el grupo", dijo Osorio desde Sochi. (Lea también: ¿Qué es el gol de castigo que se quiere implementar en el fútbol?)

El técnico colombiano, que compareció junto a los jugadores Héctor Herrera e Hirving Lozano, mostró su satisfacción por contar con un elenco lleno de futbolistas polivalentes.

"Está claro que una de las virtudes de esta selección es la polifuncionalidad táctica colectiva, jugadores que pueden jugar en varias posiciones", dijo.

"Las ideas que uno pueda tener como líder, como técnico, son importantes, pero lo crucial son las posibilidades que le dan a uno en el juego las características de los jugadores y creo que las de los nuestros son muy diferentes a las de los neozelandeses", añadió. (Vea también: ¿Qué es el VAR y cómo funciona?)

Osorio se mostró convencido de poder sacar un buen resultado ante el campeón de Oceanía.

"Creo que tenemos todas las posibilidades de disputar, tenemos al equipo en buen estado de salud, podemos competir de igual a igual. Luego está lo aleatorio del juego pero creo que mañana tenemos grandes posibilidades", explicó.

No será un rival fácil

"Es un equipo muy físico, muy fuerte en las áreas, son caballeros, compiten muy bien, juegan intenso, pelean por cada pelota. Pero tenemos cómo contrarrestar sus fortalezas, con nuestro talento y habilidad, que son propias e innatas del jugador mexicano. Espero que nuestras ideas se impongan", añadió.

"Queremos hacer goles, obviamente, porque un gol más nos abre buenas posibilidades. El primer objetivo, mantener el arco a cero y el segundo marcar todos los goles que se pueda", continuó.

Como en cualquier comparecencia en estos primeros días de competición, Osorio dio su opinión sobre el video de asistencia (VAR), que ha aparecido en todos los partidos excepto en el choque inaugural, la derrota 2-0 de Nueva Zelanda ante Rusia.

"La tecnología no es ajena a la evolución del mundo, el juego y el fútbol no es una excepción. Si ayuda al fair play, me parece correcto. El gol de Portugal creo que fue bien anulado. Por lo que me parece que fue oportuno", señaló sobre el empate en el primer partido.

Finalmente se refirió a la figura de su capitán Rafa Márquez, que no jugó en el debut y que podría tener minutos ante Nueva Zelanda.

"Rafael es uno de los que está propiciando la renovación de la mejor manera, con su contribución dentro y fuera de la cancha, con el ejemplo que da al grupo, cómo se entrena y cómo habla", dijo.