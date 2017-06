Tres casos de dopaje en River Plate

Redacción deportiva - @DeportesEE

El sueño de la mayoría de niños, en especial en la futbolera nación de Argentina, es jugar en primera división. Si es con un club grande, la satisfacción aumenta. La experimentaron Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi en River Plate. Ellos, además, se ganaron un lugar en el once titular de Marcelo Gallardo. No obstante, al igual que el uruguayo Camilo Mayada, no atraviesan por un momento de gracia. Y es que los tres dieron positivo en controles antidopaje de la Conmebol, tras partidos de la Copa Libertadores de América. (¿Por qué hay tantos futbolistas en problemas por fraude fiscal en España?)

Martínez Quarta, defensor central de 21 años, dio positivo de un diurético en la prueba antidopaje posterior al partido de primera fase entre River y Emelec, del 10 de mayo, en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires. “La sustancia detectada es hidroclorotiazida”, informó el equipo de la banda cruzada.

River solicitó la contraprueba y precisó que la sustancia detectada no se encuentra en el menú de medicamentos de utilización cotidiana. En tanto, el jugador aseguró no haber tomado medicación que no fuera prescrita por el club, el cual manifestó: “River Plate confía en que la situación se resolverá favorablemente sin consecuencia alguna para el jugador”. (Vea también: Con un video, el Tour de Francia le rinde homenaje al ciclismo colombiano)

El control Mayada, de 26 años, se llevó a cabo el 18 de mayo, luego de que River Plate le ganara 2-3 al Melgar, en Perú. En ese compromiso el charrúa fue figura: anotó un gol y realizó una asistencia. Todavía no se sabe a qué juego corresponde el control antidopaje de Driussi, delantero de 21 años de edad.

Aunque todavía no se evaluó una sanción para los futbolistas implicados, se presume que no estarán disponibles para jugar en el comienzo de los octavos de final frente a Guaraní de Paraguay. (¿Cómo son las pretemporadas de los equipos profesionales?)

Con los casos de Martínez Quarta, Driussi y Mayada, ya son cinco los jugadores argentinos que dan positivo de un diurético en lo que va de la temporada. Los otros: Fernando Barrientos (Lanús), en un partido contra Nacional de Montevideo, y Nicolás Figal (Independiente), al que se le detectó una sustancia de ese tipo en el compromiso ante Alianza Lima, de Perú, por la Copa Sudamericana.