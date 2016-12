Alberto Gamero, nuevo entrenador del Atlético Júnior

El samario Alberto Miguel Gamero Morillo es un hombre que en su calidad de futbolista y director técnico ha sabido conseguir títulos en el fútbol profesional colombiano.

Como jugador, hizo parte del plantel de Millonarios que conquistó la estrella 13 albiazul, en 1988. En su condición de entrenador, campeón de la Liga con el Boyacá Chicó, en 2008, y de la Copa Colombia con el Deportes Tolima, en 2014.

El del cabello rizado y las manillas en sus muñecas inició su carrera profesional en 1982 con el equipo de su ciudad, el Unión Magdalena. Después vistió las camisetas de Millonarios (1987-1991), Envigado (1992), Deportivo Independiente Medellín (1993-1994). Regresó al Unión para jugar entre 1995 y 1997, y finalmente colgó los botines con el desaparecido Unicosta en 1999.

Como estrega se inició en el Chía Fútbol Club, en 2003. Posteriormente dirigió al Bogotá FC, antes de llegar al Boyacá Chicó, donde sus capacidades salieron a relucir consagrándose campeón con un equipo pequeño, derrotando en la final al América de Cali. En el ajedrezado estuvo hasta 2013; luego se fue a las Águilas Doradas.

Al banquillo del Deportes Tolima arribó en 2014 y sus campañas han sido constantemente positivas. Le entregó al cuadro pijao el segundo título importante de su historia (el primero fue la Liga colombiana en 2003), la Copa Colombia 2014, tras vencer a Independiente Santa Fe en la final.

Tras finalizar otro destacado campeonato con el Tolima, al que llevó hasta el subcampeonato, llega a su primer equipo grande en condición de técnico, el Atlético Júnior. El cuadro barranquillero salió de Alexis Mendoza, campeón de la Copa Colombia 2015, y el ciclo Giovanni Hernández no dio los resultados esperados. Ahora, Gamero tiene la misión de darle a la exigente afición del conjunto tiburón un equipo que convenza, que deleite y que logre títulos.

Gamero le manifestó a Emisoras ABC: "Quiero lograr cosas importantes, es la ilusión que tengo, quiero llegar allá (a Junior) a hacer cosas grandes y ojalá se pueda dar. Estoy ilusionado, estoy contento, la oportunidad se estaba esperando y a Dios gracias ya llegó".

Sobre la llegada de nuevas incorporaciones al Júnior, que ya confirmó a Róbinson Aponzá, Jonathan Ávila, Héctor Quiñones y Rafael Carrascal, el entrenador dijo: "Hacen falta muchos jugadores, ya eso es sabido. Vamos a mirar ahora que llegue allá, porque todavía no me he sentado con papel y lápiz con la directiva de Junior para ver qué es lo que tenemos y qué queremos. Sí he tenido las conversaciones y las preguntas de esos jugadores que ya han ido allá, que ha sido bajo mi buen punto de vista"

"Yo tenía dos propuestas más por fuera, Gabriel (Camargo, presidente del Tolima) las conocía, y él aceptó. Yo le dije que hablaba después de que terminara el torneo, que iba a escoger la mejor, escuché las dos de fuera y escuché la de Junior. Como costeño tengo ilusión, todos los costeños queremos ir a Junior y pelear cosas grandes, es la ilusión de todos los caribeños", agregó el técnico que buscará la octava estrella para el Júnior de Barranquilla.