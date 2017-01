Alexis Zapata, listo para Millonarios; Riascos, en veremos

Luego de haber presentado los exámenes médicos en la mañana de este miércoles, el futbolista paisa de 21 años Alexis Zapata firmó su vinculación con Millonarios. El jugador, perteneciente al club italiano Udinese, llega al equipo embajador cedido por un año sin opción de compra. Otra posible contratación del conjunto capitalino es el delantero Duvier Riascos, quien está en Bogotá desde el martes en la noche tratando de formalizar su fichaje.

Zapata llega a Millonarios tras jugar una temporada cedido al Perugia de la Serie B italiana. En ese club jugó 29 partidos y marcó tres goles. Es un volante de creación que surgió en la cantera del Envigado y ha hecho la mayor parte de su carrera en el fútbol italiano vistiendo las camisetas de Sassuolo, Udinese y Perugia. Sobre su arribo a Bogotá declaró “Vengo a dar lo mejor de mí, a aportarle al equipo y salir campeón, que es lo que todos queremos”.

La vinculación de Riascos, de 30 años, está un poco más complicada. Aunque el futbolista ya llegó a un acuerdo con Millonarios, falta el permiso de Cruzeiro, con el que el delantero, que también ha jugado en México, Venezuela y China, ha tenido graves inconvenientes, desde polémicas declaraciones, hasta demandas judiciales por falta de pagos. Fabiano Olivera, abogado del club de Belo Horizonte, aseguró al programa El Alargue de Caracol Radio, que “el equipo que quiera tener a Duvier deberá pagar US$700.000 por su préstamo”.

Al respecto, Riascos señaló al diario AS: “La situación es clara, lo que pasa es que obviamente si van a preguntarle a Cruzeiro que si yo puedo jugar, ellos van a decir que no. Yo estoy tranquilo porque lo consulté con mi abogado y me dijo que no había problema y ahora simplemente dedicarme a lo que vinimos, a trabajar y a ponernos a punto para estar con la gente de Millos”.

En las próximas horas se definirá si el delantero se queda o no en Millonarios.