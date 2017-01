Anchico: "Estoy agradecido por haber formado del mejor Santa Fe de la historia"

Yulián Anchico no estará en los planes de Gustavo Costas con Independiente Santa Fe para 2017. Así se lo informó el técnico al mediocampista cucuteño, quien llegó en 2008 al equipo cardenal y quien logró los ocho títulos que ganó el club en los últimos ocho años. Por esta razón, el futbolista se despidió de Santa Fe en su cuenta de Instagram.

Fue un sentido mensaje el que escribió Anchico. “¿Quién abre la puerta que Dios cierra, y quien cierra la puerta que Dios abre?”, inició. “Es tu forma señor y aceptamos tu santa voluntad. Bendice a esta hermosa institución y a todo aquel que hace parte de ella. Infinitas gracias por el apoyo, el cariño y cada mensaje de agradecimiento por el aporte que Dios me permitió brindar a lo largo de 8 maravillosos años llenos de triunfos y alegrías; como también de sin sabores y amargos momentos que al final solo ayudaron a levantarnos y luchar por conseguir cada vez más y más...”, escribió. (Lea también: Santa Fe prepara su sueño libertador)

“A Dios en primera instancia, a mis compañeros de batalla que hoy no están y que fueron participes en momentos importantes, a los que hoy quedan luchando por este escudo, a los diferentes cuerpos técnicos y a todo el equipo que de alguna u otra manera apoyan nuestro trabajo desde funciones logísticas para el desarrollo del mismo; a los sponsor y patrocinadores que siempre creyeron en nuestro equipo, a nuestros directivos ejecutivos encabezados por nuestro gran presidente César Pastrana, y aquellos que hicieron parte, y hoy no están. Por supuesto con mención especial a todos ustedes hinchada cardenal, he leído cada mensaje, y solo me resta agradecer por siempre”, agregó.

Yulián Anchico, también precisó que: “Mi familia y yo estamos eternamente agradecidos por la bendición de haber formado por muchos años en el mejor Santa Fe de la historia y ha sido un placer y un orgullo notar que el esfuerzo, la entrega y el amor que nació por defender una camiseta sea valorado y correspondido de tal manera”.

“Respeto y acato de la mejor forma la decisión tomada por nuestro capaz y ganador cuerpo técnico de no contar conmigo en su nuevo plan de trabajo, y de antemano agradezco por lo vivido y la enseñanza que seguro me ha dejado estos ciclos”, finalizó.