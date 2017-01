Bochornosa pelea en amistoso entre Deportivo Cali y Pereira

Cali y Pereira jugaron dos partidos de preparación el lunes en Palmaseca. Ambos equipos ultiman detalles para lo que será una nueva temporada en la Liga y el Torneo Águila, respectivamente. Sin embargo, en el primero de estos encuentros se registró una bochornosa pelea. Promediando el primer tiempo, una disputa entre Mayer Candelo y el volante uruguayo Maximiliano Bajter terminó calentando los ánimos de ambos planteles.

El árbitro central expulsó a los dos jugadores y posteriormente el futbolista del Pereira le tocó la cara al mediocampista azucarero, hecho que hizo que Máyer reaccionara enviando un puño a la humanidad del charrúa. Los jugadores de ambos planteles reaccionaron de forma negativa y se trenzaron en una batalla en el propio campo de juego del estadio.

#Atención Partido amistoso entre Deportivo Cali y Pereira terminó en gresca, compromiso se desarrolla a esta hora en el estadio de Palmaseca pic.twitter.com/IXGcMLV25P — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) 23 de enero de 2017

Golpes y patadas voladoras iban y venían, mientras que los cuerpos técnicos trataban de calmar las altas revoluciones. “Fue una calentura del partido, nos empujamos, él me pegó un puño y ahí empezó todo”, dijo Bajter tras el encuentro. “Finalizando el partido, Mayer ingresó al camerino me dio la mano, pidió excusas a todos los compañeros, yo me disculpé igualmente y le dije que son calenturas del partido”, finalizó.

Ese primer partido lo ganó el cuadro azucarero 2-1. Fue el duelo de los suplentes. César Amaya y Miguel Murillo anotaron por el Deportivo Cali. Por el conjunto ‘matecaña’ descontó Daniel Murillo. Para el segundo encuentro los ánimos siguieron candentes. En una acción del partido, el volante argentino Fabián Sambueza se fue a los puños con el delantero Cristian Mejía.

Ese hecho no pasó a mayores por la intervención de sus compañeros, que los separaron de forma inmediata. Ambos jugadores se fueron también expulsados del terreno de juego. En ese partido, Cali cayó 2-1 en ese juego de titulares. José Lloreda anotó el gol del cuadro verdiblanco.