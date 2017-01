Damir Ceter, el “Goliat” de la sub-20

Con 19 años, Damir Ceter se proyecta como uno de los mejores delanteros de Colombia debido a su potencia y técnica a la hora de anotar un gol. El jugador, nacido en Buenaventura, viene de competir con el Deportes Quindío, en donde marcó 14 tantos, convirtiéndose en el jugador revelación del Torneo Águila. Ahora conformará la plantilla de Independiente Santa Fe para 2017 y se estrenará, luego de dos años como profesional, en la A.

A pesar de que equipos en Colombia como Millonarios y otros en el exterior estaban interesados en los servicios del joven, él en compañía de Hernando Ángel, presidente del Quindío, decidieron que lo mejor sería jugar en Independiente Santa Fe. “Creímos que lo más favorable para mi carrera era ir a préstamo con el club cardenal, y así fue. Ahora mi mayor responsabilidad es llegar y aportar todo lo que tengo”, afirmó el delantero a El Espectador.

Ceter, desde que debutó en 2014 con Universitario de Popayán, equipo de la B, siempre soñó con algún día formar parte de un equipo con historia en la primera división del fútbol colombiano. Una lesión lo alejó del momento decisivo que le daba un tiquete, junto a Deportes Quindío, para la A, pero gracias a la buena campaña que tuvo con el equipo, que para él fue positiva a pesar del sin sabor del ascenso, lo logró.

Ahora Independiente Santa Fe le dará la oportunidad de cumplir uno de sus sueños y de confirmar todo el talento que mostró en los dos conjuntos en los que jugó. “Es un equipo con experiencia y en todos los años que tiene de historia ha disputado la A, tiene trayectoria. Además, va a jugar Libertadores. Tiene muchos aspectos positivos para mí. La mejor decisión fue entrar a un club tan grande y estoy ilusionado de vestir esta camiseta”, añadió el bonaverense de 19 años.

La exigencia de vestir la camisa del equipo cardenal va a ser mayor. Los dirigidos por Gustavo Costas ya consiguieron la novena estrella, coronarse campeón de la Sudamericana y alcanzar un título intercontinental, por tal razón la meta para este año es lograr la Libertadores. Con esa convicción llega Ceter a conformar la plantilla. “Tengo dos objetivos: el primero es estar entre los titulares, porque sé que son varios los jugadores que llegan de buena calidad, y después quisiera que con mis goles lográramos conseguir títulos, los que se merece la gran afición”, recalcó Goliat, como es conocido en el mundo del fútbol, por su contextura física (tiene 19 años y mide 1,88 metros).

Parar cumplir todo lo propuesto, según él, debe mejorar la parte mental, porque el reto que va a asumir es muy grande. “Debo aprender a manejar la presión que significa cada partido para la afición, eso va en la mente. Sin embargo, en mi afán por mejorar, no debo descuidar las partes táctica y técnica”, reveló el actual jugador de Santa Fe.

Y eso es algo en lo que lo podrá ayudar el técnico Gustavo Costas, que para él es un estratega ganador y lo ha venido demostrando con sus títulos. “Por su personalidad se nota que empuja mucho a sus jugadores, que les da la confianza que necesitan. Espero poder acoplarme a su estilo de juego y que logre aportarme grandes enseñanzas, esas que dejan la trayectoria en el deporte”, declaró el delantero de la selección sub-20.

Para Ceter este es un deporte que le ha aportado grandes alegrías a su vida, por eso no se arrepiente de haberlo escogido como profesión. Mientras entrena con la selección de Colombia sub-20 para el Sudamericano de Ecuador, aún recuerda el primer título que logró en el fútbol: ser campeón del Pony Fútbol con Boca Juniors. “Ese ha sido el momento más feliz, fue cuando decidí que quería ser futbolista. Me di cuenta de que eso era lo mío y me mentalice en convertirme en el mejor. Lo debo cumplir”, puntualizó el goleador.

Por tal razón, desde que descubrió que era un delantero potente con un gran poder de definición, decidió optar como referentes a Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic. Asegura que disfruta verlos jugar y que sueña con algún día llegar a la Premier League.

Sueño mundialista

Damir Ceter es uno de los 23 jugadores que convocó Carlos Piscis Restrepo para el Suramericano Sub 20 que se disputará en Ecuador entre el 18 de enero y el 11 de febrero, y que dará cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur.

“Es una alegría inmensa ser llamado. Es una oportunidad para mi carrera, porque es jugar en otro nivel. Me toca responder y dar lo mejor de mí para quedarme y poder ser parte de este proceso, que comienza con este torneo”, contó el jugador. La selección debutará el próximo 18 de enero ante Paraguay, un comienzo que será positivo, según Ceter, por el trabajo que han venido realizando desde diciembre y porque se han ido preparando para cada faceta del torneo.

Para Ceter el trabajo que ha venido haciendo Piscis es muy bueno y positivo, algo que se ve en los resultados. “Es un técnico ganador y con mucha experiencia que ha clasificado a los últimos mundiales. Ha hecho un proceso ascendente con las divisiones menores y eso se ve reflejado en cada presentación que tiene la selección”, recalcó el joven.

Aunque Colombia ha clasificado a los últimos tres mundiales sub-20, el delantero asegura que eso genera un poco de presión en esta nueva generación de jugadores. Sin embargo, confía en sus capacidades y en las de sus compañeros para obtener una buena presentación en el Suramericano y conseguir el objetivo de clasificarse al Mundial.