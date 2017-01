Definido el calendario de la Liga Águila 2017-I

El primer fin de semana de febrero se da inicio a la Liga Águila. Millonarios enfrentará a Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá, el cual será el partido más atractivo de la primera fecha. También Atlético Nacional recibirá a Independiente Santa Fe, no obstante este encuentro se aplazará debido a que el conjunto antioqueño apenas está iniciando pretemporada y prestó siete jugadores a la selección de Colombia. "Hicimos la petición a la Dimayor y aceptaron", dijo el presidente del cuadro verde, Juan Carlos de la Cuesta.

Como se había definido en la Asamblea de la Dimayor de diciembre, la Liga Águila se jugará con el mismo formato. 20 fechas de todos contra todos y luego eliminación directa desde cuartos de final hasta la final. Se mantendrá el mecanismo de promedio para determinar los dos clubes que desciendan a la segunda división. Lo único que se modificó fue el sistema para elegir los equipos clasificados a la Copa Libertadores:

Colombia 1 – Campeón de la Liga Águila I – 2017

Colombia 2 – Campeón de la Liga Águila II – 2017

Colombia 3 – El mejor de la reclasificación (Que no sea ninguno de los campeones de la Liga).

Colombia 4 – Campeón de la Copa Águila 2017 – (En caso que el campeón de la Copa Águila, ya tenga cupo a Copa Libertadores, se le entregará al mejor de la reclasificación, que no sea ninguno de los 3 anteriores).

Lo que cambió drásticamente fue las parejas de los clásicos. América y Cali vuelven a quedar juntos, por lo que el Cortuluá quedó emparejado con Deportivo Pasto, por su parte, Once Caldas afrontará el clásico con Atlético Júnior, mientras que Jaguares lo hará con Tigres y Patriotas con La Equidad. De resto quedó igual: Santa Fe-Millonarios; Nacional-Medellín; Envigado-Rionegro Águilas; Tolima-Huila y Bucaramanga-Alianza Petrolera.

También para una parte del campeonato, Atlético Júnior no podrá jugar en el Metropolitano debido al arreglo que se le está haciendo a la gramilla, por esta razón sus partidos de local se realizarán en Malambo, mientras que el Cortuluá, que no podrá en el 12 de octubre por el mal estado de la escenario, jugará sus encuentros de local en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Primera fecha:

Millonarios vs. Medellín

Nacional vs. Santa Fe

América vs. Rionegro

Equidad vs. Junior

Once Caldas vs. Tigres

Jaguares vs. Tolima

Huila vs. Patriotas

Envigado vs. Cali

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

Cortuluá vs. Pasto