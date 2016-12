Gottardi, el ídolo de Santa Fe que trabajará en Millonarios

El delantero argentino Hugo Ernesto Gottardi fue uno de esos jugadores que no ganó ningún título con Independiente Santa Fe, sin embargo, gracias a sus goles y su entrega por la camiseta albirroja, se metió en el corazón de la hinchada cardenal. Marcó 59 tantos en 104 partidos, un promedio de 0,56 anotaciones por juego. De 1983 a 1986 buscó la anhelada séptima estrella, pero no fue posible y desde que comenzó su carrera como técnico, siempre soñó con regresar al equipo como entrenador o como parte de un cuerpo técnico. No obstante el fútbol es dinámico y 30 años después volverá a Bogotá pero a trabajar en la orilla contraria, en Millonarios. Será el asistente técnico de Miguel Ángel Russo, de quien es la mano derecha desde 1996. (lea: Miguel Ángel Russo: “Queremos la Copa Libertadores”)



“Soy ídolo en Santa Fe, pero quiero ser campeón con Millos”, le dijo Gottardi a As Colombia en una entrevista. Como restándole importancia al amor que sienten los rojos hacia él. De hecho sobre ponerse una sudadera con el escudo de Millonarios en el pecho aseguró que “no pienso en eso. Yo soy un profesional. Cnformamos este cuerpo técnico y jamás he pensado en esas cosas. Mi único pensamiento está enfocado en que nos salga bien el trabajo que vamos a hacer en Millonarios. Eso es lo más importante de todo”. (Técnicos argentinos en Millonarios: entre la gloria y el fracaso)



“Mirá: el día que se supo la noticia recibí 792 emails y no hubo ninguna clase de problemas. Yo creo que la gente es muy inteligente. A la gente no hay que subestimarla. La gente siempre le desea lo mejor al amigo, al ídolo. Es que yo no fui jugador de Santa Fe hace un mes, eso fue hace casi 30 años. Uno puede ser el ídolo de un club, pero uno ante todo es un profesional. Y cuando uno es un profesional del fútbol solamente mira para un lado. Ahora solo miro para donde va Millonarios”, confesó el ídolo cardenal, que seguramente perderá su popularidad por parte de los rojos.



La dupla técnica que han conformado Russo y Gottardi ha cosechado cinco títulos: tres de la B y uno de la A, en Argentina. Y una Copa Libertadores con Boca Juniors. Ahora, en el bando azul, esperan terminar con esa racha de cuatro años en la que los azules no dan una vuelta olímpica. Tiempo en el que los grandes rivales como Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, han cosechado múltiples títulos a nivel local e internacional.



“Es mentira eso que dicen que los equipos de Russo son defensivos. Siempre preparamos a nuestros equipos para mirar el arco contrario. Es que, finalmente, el gol es la meta del fútbol”, asegura Gottardi sobre el estilo de juego de sus equipos. Además, recalcó que no tienen definido un esquema táctico claro y no necesariamente juegan con un 10 definido. “Si lo tenemos, pues obvio lo usaremos, pero afortunadamente en el fútbol se puede variar la manera de jugar”, comentó.



Se espera que en los primeros días de enero, Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico, arriben a Bogotá para comenzar a entrenar con la plantilla azul. Sobre refuerzos, Gottardi afirmó que Russo ya ha estado trabajando en conjunto con la directiva azul para definir los jugadores que llegan. El cuadro embajador disputará las fases previas de la Copa Libertadores. Por ahora ese será el gran objetivo en este primer semestre.