La hinchada de Millonarios seguro estará enojada y no comparte mi decisión: Diego Cocca

El ya exentrenador de Millonarios, Diego Cocca, a través de su cuenta de Twitter se pronunció sobre su decisión de dejar la institución capitalina y volver a dirigir a Racing de Argentina, club en el que ya supo salir campeón en el 2014.

“Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión no continuar en forma tardía, pero la verdad, estar lejos de mi familia sumado a un llamado del club al cual le tengo mucho cariño, me traslado que me necesitaban y me hicieron rever mi postura inicial”, fueron las palabras de Cocca, quien se encontraba en el Argentina desde hace varios días.

El entrenador llegó a Millonarios el pasado agosto después de la tormentosa salida del uruguayo Rubén Israel. Agarró un equipo en crisis institucional y deportiva, pero aun así logró clasificar a los cuartos de final en donde quedaría eliminado al perder frente a Nacional.

Inmediatamente se comenzó a preparar el Millonarios 2017. El equipo oficializó las salidas de varios jugadores entre los que destacan Lewis Ochoa, Carlos Henao y Rafael Carrascal. Pero también anunció este miércoles las contrataciones de seis jugadores: Juan Guillermo Domínguez, Felipe Banguero, Jhon Duque, Jair Palacios, Elíser Quiñones y Cristian Arango.

Sin embargo los hinchas azules no están contentos. La sequía de títulos y la falta de jugadores con renombre tienen en entre dicho la gestión de sus directivos. Ahora con la salida de Cocca, más allá que haya sido por decisión personal, no deja de estar aislado al contexto negativo que envuelve a Millonarios.

Su presidente Enrique Camacho afirmó que la prioridad es un entrenador extranjero con experiencia en Copa Libertadores, certamen al que clasificó Millonarios. Se tomarán unos días para analizar los candidatos, pero confían en contar con el nuevo cuerpo técnico antes del 5 de enero, día en el que el azul iniciará pretemporada.

“Pedir una disculpa a la directiva, al periodismo, y aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa”, finalizó el comunicado Diego Cocca, quien se sumó a la enorme lista de entrenadores que pasaron con más pena que gloria en la institución capitalina.