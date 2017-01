Iván Vélez, nuevo jugador de América de Cali

Iván Vélez regresa a América de Cali. El lateral derecho, quien militó en el Júnior de Barranquilla en las últimas cinco temporadas, llegó a un acuerdo con el cuadro escarlata por una temporada. “Siempre uno quiere volver donde le va bien y donde lo quieren, para mí es muy gratificante de volver a este equipo”, dijo con emoción el defensor nacido en Palmira.

Vélez, de 32 años, es uno de los jugadores más recordados por los hinchas del equipo vallecaucano debido a que hizo parte del grupo que se coronó campeón en 2008. “A pesar de que también salí campeón con Once Caldas, que jugué en Argentina y lo que viví en Júnior, América es un sentimiento que no lo puedo ocultar, siempre lo he manifestado”, precisó.

Iván Vélez se pone de nuevo la camiseta escarlata.



El lateral, quien hace seis meses tuvo la oportunidad de volver con América, pero no pudo llegar a un acuerdo debido al contrato que tenía con Júnior, se encontró con la contratación al intentar alquilar su casa en Cali. “Hablé con Hernán Torres, quien tenía la necesidad de un lateral izquierdo, y como se me ha dado bien por las dos bandas terminamos llegando a un acuerdo con Tulio Gómez y el gerente del equipo”.

Iván Vélez también habló de lo importante que significa la continuidad del equipo que en 2016 logró el ascenso a primera división, “hay que mantener la unión, este es un equipo en el que todos están tirando para el mismo lado, que es algo vital”, precisó Iván Vélez.