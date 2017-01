Mi prioridad es Millonarios, espero hagan el esfuerzo para que me quede: 'Manga' Escobar

Millonarios todavía se encuentra en deuda con sus hinchas. No ha llegado el refuerzo de renombre y el entrenador Miguel Ángel Russo ya adelanta su pretemporada, por lo que los tiempos se acortan y la ya conocida excusa de la adaptación al grupo sonará perfecta para los próximos jugadores que arriben. (Vea: Millonarios cierra el año clasificado a Libertadores, pero inicia un 2017 lleno de dudas)

La preocupación no acaba ahí. Desde que se anunciaron los jugadores que se les vencía el contrato, sobresalían dos nombres: Rafael Robayo y Andrés ‘Manga’ Escobar. El primero, no aceptó la renovación que se le ofreció y definirá su futuro en los próximos días. El segundo, se encuentra negociando con los directivos de Millonarios y este martes manifestó que su deseo es jugar en el cuadro ‘Embajador’.

“No es fácil que la hinchada de Millonarios, que es tan exigente, lo quiera a uno. Mi prioridad es salir campeón con el equipo. Mi ilusión es arreglar lo más pronto posible. Es un equipo grande en todo el sentido de la palabra”, señaló el delantero caucano a Blu Radio. (Vea: Los equipos colombianos no paran: así va el mercador de pases para la Liga Águila)

‘Manga’ aseguró que llegó a Millonarios proveniente de Nacional en donde se ganaba una cifra mayor a la que le terminó pagando el club capitalino. “Era consciente de lo que estaba pasando porque no tuve un buen año en Nacional y tenía que agachar la cabeza y empezar de ceros”. Pero afirmó que los directivos albiazules le prometieron un contrato más alto dependiendo su desempeño en el 2016, y eso es lo que él quiere. “Yo quiero que me digan que están haciendo el esfuerzo para que me quede”.

“Me ofrecieron el mismo contrato del año pasado, pero yo tenía otras cosas en mi cabeza, tenía la ilusión de llegar a un buen arreglo, en Nacional ganaba 11 pesos, en Millonarios ganaba 4 pesos”, señaló el delantero que disputó 30 partidos y anotó 6 goles vestidos de azul. “Mi prioridad en Colombia es Millonarios”, sentenció ‘Manga’, quien de paso negó propuestas de otros clubes nacionales.

Además, reconoció que el Dinamo de Kiev de Ucrania, dueño de sus derechos deportivos lo quiere de vuelta. “Se dieron cuenta que tuve un buen año y eso gratificante para mí”. Pero ‘Manga’ insiste, además de negar los rumores que lo vinculan a otros clubes colombianos, que su deseo es vestirse nuevamente de azul. “Yo no me quiero ir de Millonarios, no quiero que me den los 15 pesos que me ofrece el Dinamo de Kiev, pero sí que me digan que van a hacer el esfuerzo para que me quede y pueda estar tranquilo, estamos tratando de llegar a un acuerdo”.

Con el profesor Miguel Ángel Russo no ha hablado hasta ahora. Millonarios estará viajando en los próximos días a Estados Unidos para enfrentar el 15 de enero a River Plate de Argentina por la Florida Cup. Justo el día en el que ‘Manga’ se estaría devolviendo para Ucrania en caso de que no llegue a un buen arreglo con los directivos del cuadro ‘Embajador’.