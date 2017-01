Miguel Ángel Russo: Siempre hago lo que me gusta, por eso llego a Millonarios

Este martes fue presentado en Bogotá el nuevo entrenador de Millonarios, el argentino Miguel Ángel Russo. Junto a él, se encontraba el presidente de la institución Enrique Camacho y Antonio Carraça, el nuevo gerente deportivo.

Más allá de prometer trabajo y el deseo de analizar el plantel que se tiene para preparar el 2017, el técnico campeón de la Libertadores con Boca Juniors, no dejó de entrever mucho sobre lo que será su Millonarios. Iniciará trabajos este jueves en Orlando, Estados Unidos preparado el torneo amistoso en donde se verá las caras frente a River Plate el 15 de enero.

Eso sí, en la parte deportiva el presidente del equipo capitalino confirmó la continuación del argentino Maxí Núñez y la partida del volante Rafael Robayo. También aseguró que desean contar con ‘Manga’ Escobar, quien ya tiene una propuesta del club. En cuanto a los refuerzos, ningún nombre salió a la luz.

Expectativas de su llegada a Millonarios: “Es un gusto para mí. Estuve cerca de venir a jugar a Colombia como futbolista, esta vez se dio y estoy feliz de estar en un club grande. Mis colaboradores están trabajando, viendo la sede de entrenamiento y adecuando todo. (Lea: Millonarios cierra el año clasificado a Libertadores, pero inicia un 2017 lleno de dudas)

No lo tomo como un reto porque hago lo que me gusta. Espero dar lo mejor de mí y lo único que prometo es trabajarlo. Los caminos son cortos, estamos buscando las alternativas y lo mejor para millonarios, en especial con el tema de jugadores”.

¿Qué conocimiento tiene del fútbol colombiano?: “Estoy al tanto del fútbol colombiano por amistades y porque el club del cual salí, Estudiantes de La Plata, tiene una comunicación directa con el balompié de acá”.

Situación contractual con Millonarios: “Tengo contrato por un año. Mi presente es Millos, y planifico mi trabajo por un año. Mío es ganarlo todo, vamos a trabajar por eso".

Refuerzos: “No he tenido el contacto con el plantel y eso es algo preciado. Estamos evaluando un sin fin de jugadores para fortalecer áreas específicas, se anunciarán en el momento que es. Creo en el futbolista colombiano, tiene muchas capacidades. Buscaremos explotar su talento lo mejor posible”.

Tiempo de inactividad dentro del fútbol. “No quise aceptar algo antes. Estuve trabajando con Conmebol. Era el momento y el tiempo. Estaba preparando otra cosa para vida. Llegó a Millonarios porque siempre hago lo que me gusta”.

¿Cómo jugará Millonarios?: “Siempre la clave la marcan los jugadores. Hace bastante que no hablo de filosofía porque el fútbol es uno solo. Me ha tocado vivir muchos desarrollos, la necesidad de ganar la tiene todo el mundo. A mí me toca marcar el camino. Pero no hay una filosofía”.

¿Habló con Diego Cocca?: Él y yo no nos cruzamos. Pero si mis ayudantes entre ellos hablaron, me han dado todo y estoy agradecido. Han sido muy gentiles y amables”.