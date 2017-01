En Millonarios empieza la era Russo

“Quiero aclarar que mis colaboradores (Hugo Gottardi y Guillermo Cinquetti) no están acá porque ya se encuentran trabajando, viendo la sede de entrenamiento y adecuando algunos detalles”. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el argentino Miguel Ángel Russo en su presentación como nuevo técnico de Millonarios. Sonriente, de buen humor, amable y con ganas de trabajar se mostró el estratega de 60 años, quien desde hoy, en el inicio de la pretemporada albiazul, se reúne con los jugadores para planificar la competencia. “No lo tomo como un reto porque hago lo que me gusta. Espero dar lo mejor de mí y lo único que prometo es trabajo”, destacó. No se comprometió con títulos ni con un estilo de juego definido, simplemente prometió darlo todo para que las cosas salgan de la mejor manera. “El deseo mío es ganarlo todo, vamos a trabajar por eso. En fútbol nada es simple. Tenemos que arrancar e ir ajustando. Trataremos de hacerlo de la mejor manera”.

Más de un año llevaba sin trabajar. El último equipo que dirigió fue Vélez Sarsfield, en Argentina, sin resultados positivos. Y tuvo, según él, varias ofertas para volver a un banquillo. No obstante, ninguna le llamó la atención tanto como la de Millonarios, por eso terminó arreglando su contrato en un par de horas. En ese año sin trabajar, Russo fue contratado por la Conmebol para hacer una serie de tareas analíticas de fútbol, junto con el colombiano Francisco Maturana y el paraguayo Ever Hugo Almeida, en la Copa América Centenario. Así que advierte que se siente actualizado y con el bagaje suficiente para asumir el reto al frente de uno de los grandes de Colombia, que sin embargo no ha podido volver a dar vueltas olímpicas desde hace cuatro años. (Vea también: Millonarios cierra el año clasificado a Libertadores, pero inicia un 2017 lleno de dudas)

Es de la escuela de Estudiantes de La Plata, pero Russo no se compromete con que su equipo utilizará esa filosofía de juego, pues, según él, “siempre la clave de cómo se va a jugar la marcan los futbolistas. Hace bastante que no hablo de filosofía porque el fútbol es uno solo. Me ha tocado vivir muchos desarrollos y la conclusión es que el nivel lo marcan los jugadores y la necesidad de ganar que tiene todo el mundo. A mí me toca marcar el camino, pero no hay una filosofía”, destacó.

Acompañado del presidente Enrique Camacho y el director de planeación deportiva, Antonio Carraça, Russo habló sobre los refuerzos y la conformación de la plantilla para esta temporada. “Creo en el futbolista colombiano: tiene muchas capacidades. Buscaremos explotar el talento lo mejor posible”, destacó. En cuanto a los futbolistas que puedan seguir reforzando la plantilla, sentenció que “aún siguen analizando opciones para tomar la mejor decisión y anunciarla cuando sea una realidad”.

Hasta el momento han llegado Juan Guillermo Domínguez, Felipe Banguero, Jaír Palacios, Jhon Duque, Eliser Quiñones y Cristian Arango, y se ha confirmado la salida de Carlos Henao, Lewis Ochoa, Héctor Quiñones, David Valencia, Rafael Carrascal, Jonathan Estrada, Yulián Mejía y Rafael Robayo, quien buscará seguir su carrera en el fútbol internacional. También se dio a conocer ayer que el delantero argentino Maxi Núñez continuará en esta temporada y que los directivos y el cuerpo técnico tienen la idea de ascender a varios jugadores de las divisiones menores para reforzar el primer equipo.

“Si por mí fuera, hoy mismo viajaría a Orlando a comenzar la pretemporada, pero ya había un proyecto armado y lo debo respetar. Me reuniré con los jugadores y comenzaremos a trabajar para la Florida Cup y el inicio de la Copa Libertadores”, destacó Russo, quien sonriente posó con la camiseta de Millonarios y lanzó una frase contundente: “Espero que sea un feliz año para todos”.