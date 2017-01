“La serie está abierta y soy optimista”: Zubeldía

Luis Zubeldía, el nuevo técnico del Independiente Medellín, no tiene nada que ver con el legendario Oswaldo Juan Zubeldía, probablemente el estratega extranjero que mayor influencia ha tenido en el fútbol colombiano.

Sin embargo, así como el Maestro dejó huella en el Nacional en los años 70, Luis quiere implementar su sello en el poderoso, con el que inició labores hace apenas dos semanas y donde reemplaza nada menos que a un histórico, Leonel Álvarez.

El sábado, en su estreno oficial, en el juego de ida de la Superliga Águila contra Santa Fe, el argentino de apenas 36 años de edad comenzó a dar muestras de su estilo y fue muy bien recibido por la afición, que salió satisfecha a pesar del 0-0.

Zubeldía quedó conforme con el rendimiento de su equipo y espera que el próximo domingo, en El Campín, pueda celebrar su primer título con el rojo paisa.

¿Qué balance hace del partido?

Creo que en líneas generales fue muy parejo, con dos equipos que se están formando y a los que les falta tiempo de trabajo. Lamento que no hayamos podido concretar las cuatro o cinco opciones claras que tuvimos, porque ellos tuvieron una nada más.

¿Cómo le pareció la hinchada?

Me gustó el aliento que nos brindó, me gusta que se hagan sentir y que presionen, porque eso es positivo para los jugadores. Tenía muchas expectativas por ver el ambiente en el estadio y me encantó.

¿Qué le gustó de su equipo?

Creo que la defensa estuvo muy concentrada, me parece que el equipo fue solidario y eso nos hizo menos vulnerables. Este equipo venía dando muchas ventajas atrás. Me parece que los 14 jugadores que actuaron lo hicieron bien. Falta ajustar cosas. No me puedo conformar y pretendo que cada día se mejoren algunos aspectos, pero para empezar, creo que estuvo bien.

¿Algo lo dejó preocupado?

No concibo un equipo que no sea bueno en táctica fija, porque ahí se definen ahora muchos partidos, pero estamos mejorando esa parte y vamos a hacernos fuertes.

Estuvieron más cerca del triunfo que Santa Fe.

Sí, pero el equipo está ansioso por rendir para la afición. Creo que con un poco de calma en la definición habríamos sacado ventaja, pero el domingo tendremos otra oportunidad en Bogotá, porque creo que seguimos en igualdad de condiciones. La serie está abierta y estoy optimista, a pesar de que enfrentamos a un rival muy difícil.

¿Cómo le pareció el trabajo de la dupla Marrugo-Quintero en la mitad?

Confío mucho en todo el grupo. Estamos ajustando las piezas y tenemos materia prima para lograr los objetivos. Ellos, específicamente, se van a ir complementando mejor y con el tiempo nos van a dar lo que esperamos. Quintero es un jugador que desequilibra y que poco a poco irá demostrando por qué ha estado en Europa. Cuando tiene la pelota siempre genera peligro. Y Marrugo es un obrero. Nunca vi a un volante de creación que transpirara tanto la camiseta, que corriera y se sacrificara tanto en la cancha.

¿Está conforme con el plantel que tiene?

Creo que tenemos un grupo con condiciones para afrontar los compromisos de este semestre. Podría haber un par de novedades más, que se están estudiando, pero por ahora me concentro en lo que hay y en que se recuperen los lesionados, para tener a todo el grupo disponible.

¿Qué impresión le dejó Santa Fe?

Es un gran equipo, el actual campeón, con un estilo ya más definido y con buen tiempo de trabajo. Será mucho más duro en su casa, pero le vamos a pelear.