Con técnico joven y la contratación de un mundialista, el DIM va por la séptima estrella

El preparador físico Lucas Vivas (argentino) y los asistentes Maximiliano Cuberas (argentino) y Carlos Gruezo (ecuatoriano) acompañarán al estratega Luis Francisco Zubeldía en el camino que iniciará Deportivo Independiente Medellín en el 2017. (Lea también: Atlético Nacional: se va un crack y llega otro)

Los trabajos de pretemporada comenzarán el 4 de enero, enfocados en realizar una buena presentación en la Copa Libertadores y pelear por el título de la Liga Águila, el cual ganó el club antioqueño en el primer semestre del 2016 de la mano de Leonel Álvarez, quien no tenía una buena relación con los directivos y no le fue renovado el contrato pese a que fue el artífice de la sexta estrella. (También le puede interesar: América conserva la base y busca ser protagonista en la “A”)

El DIM, que además jugará en enero la Superliga contra Independiente Santa Fe y la Copa Colombia, ya no contará con el volante Juan David Cabezas, propiedad del Deportivo Cali y que estará un año a préstamo con opción de compra en el Dynamo de Houston.

Al “Poderoso de la Montaña” arribó el defensor central paisa Jonathan Lopera, de 29 años, procedente del Once Caldas; el volante ofensivo y desequilibrante Jhonier Viveros, cuyo juego se destacó también en el cuadro de Manizales y previamente en Deportes Quindío, Universitario de Popayán, Dépor y Unión Magdalena. Otro de los que llegó a Medellín es Cristian Nazarit, un centro delantero fuerte, cabeceador y que tiene trayectoria en Santa Fe, América, Chicago Fire (Estados Unidos), Deportivo Pasto, entre otros. (Principales novedades en los clubes de fútbol colombianos para 2017)

No obstante, la incorporación estrella del conjunto paisa es Juan Fernando Quintero. El talentoso zurdo y mundialista con la selección Colombia no se desempeñó de buena manera con el Porto, de Portugal, ni con el Stade Rennais, de Francia. La continuidad no lo acompañó y su exquisito fútbol se desperdició. Si el ex Nacional y Envigado, de 23 años, se dedica a consentir la pelota y no desvía su atención hacia actividades que nada tienen que ver con el balompié, podría impulsar de nuevo su prometedora carrera. Condiciones le sobran.

El Medellín es uno de los equipos que mejor espectáculo da en el fútbol colombiano. Toque, velocidad, precisión, elementos con los que ha contado su juego en los últimos tiempos. Los partidos del DIM raramente son malos. Habrá que ver si Zubeldía, un técnico joven (35 años) pero con experiencia y capacidad, puede moldear esa identidad de juego y llevarla a la cumbre del éxito, así como lo hizo un colega y compatriota suyo en el pasado: René Seghini (campeón en 1957).