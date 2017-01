Teófilo Gutiérrez no llegará al Júnior

Todo parecía que los caminos del Atlético Júnior y Teófilo Gutiérrez volverían a cruzarse. Se llegó a especular que el delantero había llegado a un acuerdo con el conjunto barranquillero para vestir su camiseta en 2017 y de esa manera salir de Argentina, donde juega con Rosario Central. No obstante, estos rumores fueron desmentidos por el presidente del cuadro tiburón, Antonio Char.

“Son rumores. Conocemos las cifras que maneja Teófilo Gutiérrez y son números imposibles para el fútbol colombiano”, destacó el mandatario, quien además explicó que la sesión del delantero no podría pagarla el equipo de Barranquilla, “son cifras que se manejan en el fútbol europeo y no en el suramericano, por eso el Júnior no hizo ninguna oferta por el jugador”. (Así va el mercado de pases del fútbol colombiano)

Así, como están planteadas las cosas, Teófilo Gutiérrez no llega al Júnior. Las ideas que tiene el presidente de la institución son diferentes. Char, precisó que se están mirando posibilidades para cerrar el mercado de pases con la contratación de un defensor central, pero de una vez descartó a Francisco Meza, “viene de una lesión muy larga”, explicó el mandatario, quien tampoco dio pistas sobre el jugador que podría llegar, “no es fácil, queremos esa vinculación, pero no tenemos opciones claras”.

Hasta la fecha, el cuadro barranquillero ha oficializado la llegada del nuevo cuerpo técnico, encabezado por Alberto Gamero, y de nueve jugadores: Bernardo Cuesta, Jonathan Estrada, Lewis Ochoa, Juan Camilo Roa, Rafael Carrascal, Leonardo Pico, Héctor Quiñones, Róbinson Aponzá y Jonathan Ávila. En 2017 el Atlético Júnior además de Liga y Copa en Colombia, tendrá que afrontar la Copa Libertadores.