Yepes le apuesta al trabajo mental

No fueron fáciles para Mario Yepes sus primeros meses como director técnico. Aunque llegó al Deportivo Cali y encontró un ambiente favorable, en el que la hinchada apoyaba su llegada en reemplazo de Fernando Pecoso Castro, la manera de jugar de su equipo y muchas decisiones que tomó hicieron que fuera perdiendo adeptos. Y tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga Águila del semestre anterior, contra el Bucaramanga, se llegó a pedir su cabeza. No obstante, el presidente Álvaro Martínez lo apoyó y le dio la confianza para 2017. Le han traído un buen número de refuerzos (ocho) y se espera que con ellos logre una temporada destacada, en la que el cuadro azucarero jugará Liga, Copa y Sudamericana. Pero Yepes es consciente de que en el fútbol moderno no basta con trabajo técnico, táctico y físico. Es fundamental la preparación mental y por eso está siendo asesorado por su amigo Marcelo Roffé, un psicólogo deportivo que conoció cuando era el capitán de la selección colombiana de fútbol.

Fue exactamente el 5 de agosto de 2012 que Mario Alberto vio por primera vez a Roffé. Por esos días la selección colombiana de fútbol se encontraba concentrada en Madrid (España), pues el técnico José Pékerman había decidido que, en lugar de jugar dos fechas FIFA, debían aprovechar ese tiempo para entrenar y trabajar varios aspectos, entre ellos la parte mental. Para eso llevó a su amigo Marcelo Roffé, un psicólogo deportivo que conocía de tiempo atrás y quien le había ayudado a trabajar la parte anímica de grupos como la selección de Argentina juvenil, la de mayores o el Toluca de México.

Luego del contacto que tuvieron los jugadores de la selección con Roffé, el equipo inició su senda victoriosa hacia Brasil 2014. Por eso este psicólogo deportivo siguió siendo parte del cuerpo técnico de Pékerman, incluso en el Mundial y en la Copa América de Chile. “La experiencia vivida fue de un apoyo realmente importante y positivo para el equipo, tanto en el trabajo individual como en lo colectivo. Desde su función nos ofreció distintos tipos de juegos, tests y charlas para que fluyeran la armonía del grupo, la comunicación, la motivación”, explicó Mario Yepes en el prólogo del libro Formando al líder de un equipo, de Roffé.

La amistad entre Roffé y Yepes creció con el trabajo y el tiempo. Cuando el entonces defensor se encontraba jugando en San Lorenzo de Almagro, en Argentina, y ya estaba haciendo el curso de técnico, le consultaba constantemente. Y por eso apenas fue nombrado técnico del Cali, invitó al psicólogo argentino para que fuera a la sede deportiva del equipo a hablar con los jugadores. Roffé estuvo por cerca de seis días trabajando con los futbolistas. Ya conocía a Abel Aguilar y Camilo Vargas, con quienes compartió en Brasil 2014.

Y para el inicio de la pretemporada, una vez más Yepes le apostará al trabajo mental. Conforme con los ocho jugadores que han llegado para el primer semestre de 2017, Yepes le abrirá las puertas a Roffé para que haga su labor y lleve esa “mentalidad ganadora” que a tantos futbolistas les ha enseñado. Caso Lionel Messi, Javier Mascherano, Radamel Falcao García, James Rodríguez o Juan Román Riquelme. “Se trata de aprovechar al máximo las cualidades, de mejorar los defectos que se encuentran dentro de un grupo humano y a partir de ahí empezar a fortalecer las virtudes”, explicó Yepes en el prólogo del libro de Roffé.

Los refuerzos confirmados del Cali que iniciarán la pretemporada hoy son: Pablo Mina (arquero), Dany Rosero (central), Yonathan Murillo (lateral izquierdo), Nicolás Albarracín (volante por izquierda), Jefferson Duque (delantero), Jown Cardona (volante creativo) y los atacantes Miguel Ángel Murillo y César Amaya.