Alternativas para Pékerman en la selección Colombia

El resultado fue lo de menos. El primer objetivo del partido de este miércoles en la noche entre Brasil y Colombia era rendirles un homenaje a los fallecidos por la tragedia de Chapecoence y reconocer a los sobrevivientes, quienes estuvieron en los momentos previos al juego en la cancha. El segundo era probar jugadores que le pudieran servir a ambas selecciones en lo que resta de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Al estadio Olímpico de Río de Janeiro acudieron unas 25 mil personas, quienes disfrutaron de un buen espectáculo lleno de momentos emotivos y fútbol. El triunfo fue 1-0 para Brasil, con un gol de Dudú. El “vamos, vamos Chapé sonó en varias oportunidades en las graderías”.

José Pékerman, desde el momento de la convocatoria, fue inteligente y llamó a una base de jugadores de Atlético Nacional, lo que le permitiría no tener que iniciar de cero el trabajo, sino acomodarse a lo que han podido hacer los futbolistas del cuadro verdolaga en su día a día. De hecho, de los once titulares, sólo David González, William Tesillo, Abel Aguilar y Teo Gutiérrez no han tenido pasado en el equipo de Medellín.

Y a pesar de que después de los primeros 45 minutos Colombia terminó perdiendo 1-0, el nivel del equipo nacional fue bueno. Se generaron opciones de gol y se dominó por momentos el juego. En la defensa, Daniel Bocanegra demostró que tiene mucho que aportarle al equipo tricolor, así como William Tesillo, quien se mostró muy seguro. En la zona media de los más destacados fue Mateus Uribe, que cumplió con las expectativas y seguramente pondrá a pensar a Pékerman al momento de hacer la convocatoria para el juego del próximo mes de marzo ante Bolivia y Ecuador, por la eliminatoria. La sociedad de viejos conocidos como Macnelly Torres y Teófilo Gutiérrez también dejó buenas sensaciones. En punta, Miguel Borja se movió bien, pero se vio ansioso.

En la parte complementaria Pékerman hizo los seis cambios permitidos y de los que ingresaron el que más descrestó fue el volante del Deportes Tolima Santiago Montoya. Seguramente será complicado que le gane el puesto a Macnelly Torres, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado o Edwin Cardona, no obstante, le dieron la oportunidad de ponerse la tricolor y no le quedó grande.

Después de este partido el técnico José Pékerman tendrá más opciones al momento de convocar para los juegos oficiales. El siguiente reto del DT argentino será en la eliminatoria a Rusia 2018. El próximo mes de marzo enfrentará a Bolivia en Barranquilla y visitará a Ecuador en Quito. Será fundamental que los jugadores que están en Europa tengan competencia y lleguen en buen nivel.