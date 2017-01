'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto protagonizan pelea tras partido de Copa Centroamericana

Según 'Bolillo', Pinto lo acusó de comprar árbitros. / AFP

Los entrenadores de Honduras, Jorge Luis Pinto, y de Panamá, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, ambos colombianos, se vieron envueltos en una penosa pelea al finalizar el partido de la Copa Centroamericana. Tuvieron que ser separados por la policía y otros miembros de los planteles, quienes evitaron que se fueran a los golpes.

Después de concluir el partido entre Honduras y Panamá, con victoria para los hondureños por 1-0, las cámaras de la transmisión en teoría una charla “normal” entre ambos seleccionadores. Al final terminó convirtiéndose en insultos, empujones y amagues de puños.

“Yo nunca he tenido un problema con él”, afirmó el ‘Bolillo’ en rueda de prensa. “Yo me le arrime por las buenas hablarle. Le dije que no molestará tanto al árbitro. No puedes ir al Mundial con esa manera de ser", justificó el entrenador antioqueño.

Según Gómez, lo que le hizo explotar fue la respuesta de Pinto, quien habría afirmado que se estaba "desquitando por el robo que Panamá le hizo a Honduras" en un partido de la eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Dichas acusaciones habrían provocado que el antioqueño se le fuera encima al extécnico de Costa Rica.

Pinto habría acusado a Panamá de sobornar al árbitro cubano Yadel Martínez, quien pitó el partido de la primera jornada del hexagonal en Honduras, con victoria para los dirigidos por ‘Bolillo’ por 1-0.

"Yo eso sí no se lo voy a aguantar, nosotros trabajamos honestamente, hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo para que Jorge Luis venga a decir que nosotros pagamos el árbitro en el partido contra Honduras en Honduras", dijo el entrenador que llevo a Colombia al Mundial de Estados Unidos 1994.

‘Bolillo’, quien se encuentra en estos momentos en una pelea con la prensa panameña, después de acusarlos de decir información que no es cierta con respecto a la selección, sostuvo que Pinto llamó "ladrones a los panameños, porque esta selección es de los panameños y este man no va a venir aquí a salirme con eso. Eso es un irrespeto".

"Esa es una acusación muy grave… la selección de Panamá la voy a defender a muerte", finalizó Gómez quien tiene como principal objetivo clasificar a la próxima cita mundialista en Rusia.

Pinto se abstuvo de dar declaraciones al respecto y se limitó hablar del encuentro en el que su equipo salió victorioso. "Uno sale herido cuando pierde un partido importante pero no tengo rivalidad con Hernán Darío. Yo no le quito ni él me da, no hay ningún problema", fue la única referencia que el entrenador realizó con respecto al lamentable episodio.

Cabe recordar que no es la primera vez que Jorge Luis Pinto se ve envuelto en un episodio como estos. En el 2006, dirigiendo al Cúcuta Deportivo, recibió un golpe en el rostro por parte del entonces entrenador del Real Cartagena Julio Comesaña, quien también había argumentado improperios por parte del hoy seleccionador de Honduras.