Chilavert contra presidente de Conmebol: "Es el hombre más corrupto del fútbol"

Desde que fue arquero profesional, José Luis Chilavert siempre fue duro en los comentarios. Nunca se calló nada. Sin importar que lo llamaran polémico, el paraguayo nunca le puso filtro a sus palabras. Dispara sin anestesia a la hora de criticar. Así lo hizo contra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, Diego Maradona y Raúl Gámez, presidente de Vélez.

“Es lo peor que le puede pasar al fútbol. Decía que iba a respaldar a los jugadores y ahora defiende a Infantino. Es una pena”, dijo de Maradona el exarquero paraguayo, quien también precisó que ambos tienen pensamientos diferentes y reprochó su modo de vida. “El sigue siendo socialista y apoyó en su momento a Fidel Castro, Chávez y Maduro, pero vive en Emiratos Árabes. Tenemos muchas diferencias de vida. Yo por lo menos tengo una familia bien formada, en definitiva; él no tiene lo mismo. No me defraudó, yo lo conozco bien. Cuando hay dinero de por medio él se vuelca y se olvida de que tiene que apoyar a los más necesitados”, señaló en declaraciones a ESPN radio.

Tampoco anduvo con vueltas a la hora de hablar del presidente de Vélez, con quien mantiene un duro enfrentamiento desde hace muchos años. “Gámez es el hombre que llevó a Vélez a la quiebra, es el hombre que ha llevado al mal momento deportivo y económico. No lo reconocerá, pero uno sabe la clase de persona que es. Es fundamental tener en cuenta que al ser humano, egoísta como es, le molesta el éxito de otros. Nosotros hemos sido exitosos y este personaje no lo puede borrar”.

“Sé que hay hinchas y socios que están juntando dinero para hacerme una estatua, aunque la dirigencia de Raúl Gámez no lo quiera. Es un orgullo también que me hayan reconocido como leyenda viviente”, dijo el exarquero guaraní, quien además fue claro al hablar sobre la crisis institucional que envuelve a la AFA, “El que le hizo mal al fútbol es Gámez, no puede criticar. Argentina, está claro, pasa una situación difícil. Debe haber madurez por parte de los dirigentes y no permitir que esta Comisión Normalizadora, impuesta, haga lo que quiera, con excesos”.

Al pasar de la AFA a la Conmebol, el blanco elegido por Chilavert fue el presidente de la entidad que aglutina al fútbol sudamericano: Alejandro Domínguez. “Nombró a Carolina Cristinziano como miembro de la Comisión de Federaciones representando a Argentina. Eso es una bofetada al fútbol argentino. Estuvo relacionada con la barra brava de Rosario Central, sabe las internas del fútbol argentino y ha sido manager de jugadores. Hay conflicto de intereses entonces. Ella trabaja con el hijo de Domínguez y yo lo estoy denunciando. Habla muy mal de nosotros si se permite esto”, precisó.

Pero lo anterior fue tan solo un abrebocas de las críticas ante el presidente de la Conmebol, “Domínguez es más corrupto que los que están presos. Alejandro Domínguez es el hombre más corrupto del fútbol. Cristinziano es esposa de Gonzalo Belloso, que es asesor de Domínguez en Conmebol. Domínguez y Naput tienen balances que han sido desaprobados. Lamentablemente Infantino avala todo. Personas que tienen problemas con la Justicia siguen manejando el fútbol”, finalizó.