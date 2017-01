Colombia perdió en su segundo encuentro en el Sudamericano sub-20

La selección de Colombia sub-20 perdió 4-3 con Ecuador en su segundo encuentro en el Sudamericano. Fue una caída dolorosa del combinado dirigido por el ‘Piscis’ Restrepo, que no supo manejar una ventaja de 2-0 y sufrió más de lo necesario ante el seleccionado local. Damir Ceter, Jorge Obregón y Ever Valencia marcaron los tantos del combinado nacional, que suma un punto de seis posibles en el torneo.

Ecuador fue el equipo de la iniciativa desde el inicio, apretó y metió al cuadro tricolor atrás. Fue punzante, pero no eficaz y eso Colombia lo aprovechó en su primer remate a portería al minuto seis: saque largo del guardameta Manuel Arias, Juan Camilo Hernández bajó de pecho y Damir Ceter metió un derechazo que se metió por el ángulo superior derecho del arquero ecuatoriano José Ceballos.

Los locales mantuvieron el control del balón, siguieron aproximándose, aprovechando las deficiencias defensivas de los dirigidos por 'Piscis' Restrepo y las faltas a borde de area, Arias respondió, pero nunca se le vio seguro. Colombia no lograba superar el mediocampo. Tan solo fue hasta el minuto 37 cuando Hernández filtró un balón para Ceter, a quien el control se le fue largo. Ceballos salió tapó la intención del colombiano, pero el rebote le quedó a Jorge Obregón, quien marcó el segundo.

Las cosas parecían salirle como anillo al dedo a Colombia, pero las fallas defensivas iban a pasar factura. Al minuto 41, tras una serie de remates dentro del área, el balón cayó en pies de Washington Corozo, quien habilitó a Pervis Estupiñán, para que el seis marcara el descuento para los locales, que se fueron con vida en el primer tiempo.

Gracias a ese tanto, Ecuador salió con todo en el segundo tiempo y metió nuevamente atrás a Colombia. No se demoró en lograr el gol del empate. A los seis minutos del segundo tiempo tras un tiro de esquina, Joel Quintero aprovechó un despiste en la marca de la zaga colombiana, y con espacio y tiempo sacó un remate que le dio la igualdad a los ecuatorianos.

El guión no cambió mucho y cuatro minutos más tarde, los locales aprovecharon un nuevo error defensivo. Anderson Arroyo dejó pasar un balón, que terminó en los pies de Herlin Lino, quien sufrió una falta dentro del área por parte del guardameta colombiano, quien recibió amarilla. Penal, gol de Bryan Cabezas y remontada por parte de Ecuador.

Colombia intentó sacudirse, pisar más terreno local, pero no fue claro. La única clara llegó al minuto 73, pase por zona derecha de Hernández para que Ever Valencia de carambola marcara el empate. Pero los ecuatoriano no bajaron los brazos siguieron buscan el partido hasta que al minuto 92 marcaron, por intermedio de Jordy Caicedo, el gol de la victoria.