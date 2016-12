Diego Cocca: se hizo muy difícil decirle no a Racing

La tormentosa salida de Diego Cocca como entrenador en Millonarios todavía sigue dando de qué hablar. Esta vez, fue el mismo técnico argentino, quien este miércoles en dialogo con una emisora de su país señaló con respecto a su regreso a Racing que "se hizo muy difícil decir que no. Siempre tuve la intención de volver y la gente me lo hizo saber. La vida te da oportunidades y esta oportunidad llegó sola".

Palabras que contradicen el primer “comunicado” que Cocca divulgó horas después de la confirmación de su no continuidad en Millonarios. Allí, de una manera poco profesional, aseguraba que debido a situaciones personales y familiares lo llevaban a dejar plantado al equipo capitalino en medio de la conformación del plantel para la siguiente temporada, y decidía marcharse a Rancing, club en el que ya fue campeón hace dos años.

El dialogo con Radio Continental de Argentina, se daba horas después de que Cocca firmará la desvinculación en Bogotá con Millonarios. “Los conozco (a los jugadores de Racing), compartimos cosas muy fuertes y lo primero que hice fue hablar con ellos. Están comprometidos y tienen ganas", haciendo alusión que desde ya pone en marcha su proyecto deportivo con el equipo argentino que disputará la Copa Sudamericana 2017.

La hinchada de Millonarios seguro estará enojada y no comparte mi decisión, afirmaba Cocca en el escrito que subió a su cuenta de Twitter el día de su salida. Rayando en la obviedad, no sólo la fanaticada azul quedó descontenta con su determinación, en general el fútbol colombiano no se entendía cómo se dejaba un proceso en plena conformación.

Pero esta vez, los dirigentes azules actuaron bien y rápido. Ese mismo día anunciaron a otro entrenador argentino: Miguel Ángel Russo. El excampeón de la Libertadores con Boca Juniors en el 2007, ya aseguró su vinculación para la próxima temporada con Millonarios. "Hay que mirar qué tipo de jugadores tenemos para emplear una propuesta futbolística. Estamos en un club grande con competencias internacionales, así que hay que saber atacar para poder ganar. Buscaremos la mejor forma para hacerlo”, afirmó el nuevo timonel ‘Embajador’.