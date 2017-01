El Barça destituye a responsable de relaciones institucionales por ciriticar a Messi

Muy caro le costó el comentario a Pere Gratacós, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, al señalar que el argentino Lionel Messi no sería tan bueno si no tuviera a Iniesta, Neymar o Suárez a su lado, pues este viernes el club decidió apartarlo de su cargo. El comunicado del equipo español afirma que la destitución de Gratacós se debe a que "expresó una opinión personal que no coincide con la de la entidad, después del sorteo de los cuartos de final de Copa del Rey celebrado en Madrid".

Gratacós había dicho que "Leo Messi es el mejor de su equipo, pero sin los demás compañeros, no sería tan buen jugador". El directivo del conjunto catalán habló sobre el delantero argentino, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2018 y que en los próximos meses tiene que abordar su renovación con el equipo azulgrana.

"Leo es una persona de las más importantes del equipo, pero también hay que fijarse en el resto, porque Leo sin Neymar, Luis Suárez, Iniesta o Piqué y los demás jugadores, no sería tan buen jugador, aunque es el mejor", dijo Gratacós.

El directivo del Barcelona acudió al sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que ha emparejado a su equipo con la Real Sociedad.

"Es una eliminatoria difícil. Nos cuesta mucho puntuar en su casa, cinco veces nos han ganado en los últimos años, y jugar la vuelta en casa es una parte positiva para nosotros, aunque van a ser dos partidos muy intensos", confesó.