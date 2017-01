El camino de espinas del “Piscis” Restrepo en el Suramericano Sub 20

Como casi todos los técnicos de fútbol, Carlos Piscis Restrepo está acostumbrado a luchar contra la corriente. No en vano lleva 25 años dirigiendo y recibiendo críticas buenas y malas.

Por eso, para él no es del todo extraña la situación en la que se encuentra con su selección sub-20 en el Campeonato Suramericano de la categoría, en Ecuador.

El equipo del técnico antioqueño de 55 años empató 1-1 con Paraguay en su primera salida y luego cayó 4-3 ante el combinado local.

Esta noche en Riobamba (7:15, con transmisión por el Gol Caracol) deberá ganarle a Brasil, o al menos no perder, para mantener la posibilidad de terminar entre los tres primeros del grupo A y avanzar al hexagonal final del torneo que entrega cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur, desde el 20 de mayo próximo.

Clasificar a su tercera Copa Mundo consecutiva fue el objetivo que se trazó hace poco más de año y medio, cuando comenzó a buscar jugadores para este nuevo proceso. Y a pesar de la adversidad, considera que esa meta todavía se puede conseguir.

Este lunes, después de una intensa práctica, en la que se notó la ausencia del lesionado delantero Damir Céter, quien sufrió una lesión en el abductor de la pierna derecha y tuvo que regresar a Colombia, el estratega atendió brevemente a los medios de comunicación en la sede de concentración del combinado tricolor, la Hostería El Troje, de Riobamba.

Piscis, quien no habló luego del duelo ante Ecuador, admitió que “nos dio duro ese resultado, el equipo colectivamente no se ha encontrado. Ha luchado, se ha entregado, pero ha sufrido mucho, porque no maneja el balón, que es su fuerte. Lamentablemente no veo al equipo como durante la etapa de preparación, pero así son los Suramericanos y hay que tratar de superar esos bajones anímicos y futbolísticos”.

El técnico nacional aseguró que al grupo también lo golpeó la baja de Damir Céter, quien marcó dos de los cuatro goles de Colombia en el torneo, pero que en el plantel hay variantes para reemplazarlo.

“Lo importante ahora es asumir el reto juntos, unidos, como un equipo. Vamos a seguir trabajando y a hacer lo mejor posible para ganarles a Brasil y Chile y así seguir en el torneo. La jornada de descanso nos sirvió para recargar energías, aunque no es ideal llegar así a la parte definitiva. Por fortuna todavía dependemos de nosotros mismos para avanzar”.

Restrepo no quiso referirse a las situaciones tácticas particulares que se presentaron en los juegos anteriores y les restó importancia a las críticas que ha recibido por el manejo del equipo: “Quienes hacemos parte de esta profesión estamos expuestos a cualquier situación. Va a existir gente a la que le guste lo que uno hace y otra a la que no, pero siempre tratamos de tomar las mejores decisiones para el plantel. Hoy el problema pasa por lo colectivo, el equipo no ha podido arrancar, no se ha sentido cómodo en la cancha”.

Para este martes, ante un Brasil ya clasificado para el hexagonal final, Colombia no podrá contar con el volante de marca Kevin Balanta, sancionado. En su lugar podría estar John Hárold Balanta. Y el reemplazo de Céter arriba será a Michael Nike Gómez o Jorge Obregón.

Piscis asumió el comando de la selección sub-20 en 2012 y un año después se coronó campeón del Suramericano Sub-20 de Argentina, el primer título continental en el exterior.

Clasificó y estuvo en el Mundial de Turquía 2013 y luego en el de Nueva Zelanda 2015. Además logró los subcampeonatos del Torneo Esperanzas de Toulon de 2013 y del Suramericano 2015.

“Siento que en estos años hemos encaminado trabajos y forjado excelentes grupos. En las participaciones en las que estuvimos tratamos de obtener buenos resultados, aunque unas veces, por desgracia, no se dieron. Sin embargo, han salido jugadores para seguir construyendo historia”, había dicho al respecto el estratega paisa, para quien lo más importante es seguir formando talentos que surtan la selección mayor.