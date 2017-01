Falleció Carlos Alberto, el DT que hizo debutar con 16 años al "Fenómeno" Ronaldo

El extécnico brasileño Carlos Alberto Silva, que dirigió la selección de Brasil en 1987-1988 y conquistó el bicampeonato portugués con el FC Porto en 1992-93, falleció el viernes en Belo Horizonte (sudeste), a la edad de 77 años, informaron sus colaboradores.

"Murió a primeras horas de hoy, en su casa", dijo a la AFP una funcionaria de la agencia de viajes que dirigía en la capital de Minas Gerais.

Las causas del deceso no fueron precisadas. Los medios brasileños indican que a fines del año pasado había sido operado del corazón y que se hallaba en fase de recuperación.

Como entrenador del Cruzeiro, en 1993, en donde hizo debutar al "Fenómeno" Ronaldo. entonces de 16 años, la oportunidad de jugar sus primeros partidos con el equipo mayor.

Su carrera despegó con el Guaraní, que en 1978 conquistó bajo su dirección su único Campeonato Brasileño hasta la fecha. Luego transitó por el Sao Paulo, el Atlético Mineiro y el Palmeiras, entre otros.

Al frente de la Selección, fue campeón de los Juegos Panamericanos de 1987, pero debió contentarse con la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Seúl-1988, cuando le canarinha cayó derotada (2-1) ante la entonces Unión Soviética, en las prolongaciones del partido.

En el exterior, dirigió al español La Coruña en 1996-98 y el FC Porto, que en su sitio internet expresó sus condolencias.

