Falsa entrevista de Messi causa revuelo en el mundo del fútbol

El medio de comunicación ingles Coach Magazine publicó este martes una entrevista que supuestamente tuvo como protagonista al futbolista argentino Lionel Messi, en la cual despejaba algunas dudas de su contrato con Barcelona. Sin embargo, horas después fue desmentida por la empresa Lionel Messi Managment (LMM), que maneja los asuntos de la imagen pública del astro argentino.



El comunicado expedido por la empresa señaló: "El jugador nunca realizó una entrevista para el citado medio, siendo el contenido de la misma falso en su totalidad. LMM se reserva el derecho de ejercer acciones legales contra éste y otros medios de comunicación que divulguen información falsa o inventada sobre Leo Messi".



La publicación fue reproducida por diversos medios en el mundo, que resaltaron la voluntad de Messi en querer continuar en la institución culé: “quiero ganar títulos para mi club y mi país, es por eso que nunca miro atrás, no miro los éxitos que he conseguido. Lo podré hacer cuando esté jubilado, pero ahora se trata de mirar hacia adelante y conseguir más éxitos".



Desde el entorno del “10”, la respuesta contundente del padre del futbolista, Jorge Messi, a través del medio español Mundo Deportivo fue que todo fue una farsa. En la supuesta entrevista, el futbolista no solo hablaba de su relación con el FC Barcelona sino también del mejor jugador del año, Cristiano Ronaldo, supuestamente diciendo: “Nos tenemos respeto mutuo, lo veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas”.



En la página web de “Coach Magazine”, el periodista uruguayo Diego Jokas aparecía firmando como autor de la entrevista, pero él mismo desde su cuenta de Twitter lo desmintió también. “Quiero aclarar que no trabajo ni trabajé para la revista Coach Magazine y no participé de la entrevista a Messi que me atribuyen”. No la primera publicación que “Coach” ha adjudicado al comunicador charrúa. Ya le habían atribuido entrevistas con Usain Bolt y Cristiano Ronaldo.

Quiero aclarar que no trabajo ni trabajé para la revista Coach Magazine y no participé de la entrevista a Messi que me atribuyen — diego jokas (@diegojokas) 18 de enero de 2017