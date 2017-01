Franco Cángele no se quedará en el Deportivo Cali

“La Asociación Deportivo Cali informa que el jugador argentino Franco Cángele no cumplió con los estándares exigidos por el departamento médico del club. Por tal motivo, no firmó su vínculo con la institución y no hará parte de la nómina 2017”, de esta manera el cuadro azucarero dio a conocer que el delantero argentino no se quedaba en el club.

Cángele había llegado a mitad de semana a Cali, ciudad en la que se realizó las pruebas médicas, después viajó a Pereira para completar la evaluación. Una vez concluida la misma, se determinó que el jugador no cumplió con los estándares exigidos por el departamento médico.

Según indicó el jugador, ya había firmado el contrato con el cuadro verde y fue una sorpresa cuando le dijeron que tenía inconvenientes con su rodilla derecha, “me acaban de despedir con contrato firmado supongo que cuando el presidente de Deportivo Cali me solucione me iré” comentó el argentino, quien también agregó “si tuviera problemas no hubiese jugado todo el año”.

A estas palabras el presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez, respondió en diálogo con El País: “eso no es cierto. Es absurdo que un jugador firme contrato con el Cali sin pasar los exámenes. No los pasó y decidimos decirle a Cángele que, de acuerdo con el protocolo del Cali, no podíamos contratarlo”.

Así las cosas, el equipo azucarero frenaría la posibilidad de prestar o vender al delantero canterano Miguel Ángel Murillo. O podría llegar a un acuerdo con el delantero Hárold Preciado, quien está sonando para ser vendido al fútbol europeo.