Fuertes palabras de Chilavert en contra de Russo tras su llegada a Millonarios

El mejor arquero en la historia del fútbol paraguayo se refirió a la llegada del entrenador argentino a Millonarios. “Lo de Miguel Ángel Russo no me llama la atención. Es un lame culos de la Conmebol con el único objetivo de trabajar”, dijo José Luis Chilavert a la emisora AM 630 de Argentina.

Las duras palabras se dieron después de que Russo participará en el sorteo de la Copa Libertadores 2017 en Paraguay el pasado 21 de diciembre. Chilavert, desde los últimos años se ha vuelto un de los mayores críticos de los dirigentes sudamericanos.

"Sigo peleando contra una estructura muy importante que tiene el fútbol: la Conmebol", señalo el histórico arquero de Vélez Sarsfield y la selección de Paraguay.

Chilavert: "Lo de Miguel Ángel Russo no me llama la impresión. Es un lameculos de la CONMEBOL con el único objetivo de trabajar" — La Oral Deportiva (@LaOral630) 28 de diciembre de 2016

El exportero, se retiró en el 2004 vistiendo los colores del club argentino, Vélez Sarsfield, en donde logró sus mayores logros deportivos. Un año después, Miguel Ángel Russo lograba el título local como director técnico en esta misma entidad.

Justamente, el entrenador argentino se refirió días antes de arribar a Bogotá a firmar su contrato con el azul. “A Millonarios no lo podía rechazar”, afirmó Russo, quien también aseguró estar desde ya pensando en los próximos refuerzos para el equipo capitalino. La prioridad recae en un ‘10’, un volante extremo y un defensor central.