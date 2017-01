'Guerra entre Messi y yo no existe': Cristiano Ronaldo

Son los dos mejores jugadores del mundo, se han enfrentado en decenas de partidos y competido cara a cara por los más prestigiosos premios del deporte pero aun así, Cristiano Ronaldo asegura que la guerra entre él y Lionel Messi no existe, es una creación del negocio futbolístico.

"Para mí, esta guerra no existe" ya que "no puedes comparar jugadores. Cristiano es Cristiano y Messi es Messi. Los dos somos grandes jugadores, individual y colectivamente", dijo el portugués en una entrevista publicada este miércoles por el diario chino Dongqiudi, que lo ha premiado con un trofeo al mejor jugador del año.

"Jugamos en clubes diferentes, pero cuando estamos juntos nos respetamos, tengo una relación normal con él", apuntó el jugador del Real Madrid, quien entiende estas comparaciones, a veces extremas, como "parte del negocio" del fútbol.

"La gente nos compara constantemente, pero es normal. Comparan incluso a nuestros hijos, cómo crecen, cómo van en el colegio, hasta quién es más rápido", agregó el futbolista, quien se mostró contento ante la cámara que registró la entrevista e intentó, incluso, decir algunas frases en chino.

A sus 31 años, el astro acaba de ser coronado por la FIFA hace dos semanas como "The best", el mejor jugador del mundo, y arrancó por tanto el año con buen ritmo, después de un 2016 que fue "increíble", "el mejor año" de su carrera, aseguró.

Esto gracias a que logró ganar importantes trofeos tanto con su club, el Real Madrid, como con la selección de Portugal, campeona de Europa por primera vez en su historia. "Probablemente fue el momento más importante de mi carrera", dijo sobre el hito alcanzado en la Eurocopa de Francia.

El futbolista habló también de sus críticos y dijo que no le preocupan, ya que lo que en verdad le interesa es hacer felices a sus seguidores, quienes lo respetan y lo quieren.

"No me preocupan los críticos. Yo solo trato de hacer mi trabajo y de ser yo mismo (...) Me voy siempre a la cama de buen humor, feliz, duermo bien todas las noches. No estoy aquí para hacer a mis críticos felices, sino para hacer a mis fans felices", apuntó.

Pese a lo complejo de mantener el nivel tras un 2016 pletórico, Ronaldo dijo sentirse preparado para intentarlo. "El Real Madrid es el mejor equipo del mundo y podemos conseguirlo", aseguró.

"Este año el reto será el mismo, intentaré dar lo mejor, trataré de entrenar duro, jugar bien y marcar goles que lleven a mi equipo a la victoria", dijo el jugador, quien apuntó que siempre se propone a sí mismo ser el mejor.

"Creo que todos deberíamos actuar así en nuestro trabajo, pensar que somos los mejores en lo que hacemos. Y eso es lo que intento hacer conmigo mismo, retarme a mí mismo, demostrarme a mí mismo y a mi familia que soy un buen jugador y que hago las cosas bien", apuntó.