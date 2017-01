Jorge Luis Pinto se disculpa tras pleito con "Bolillo" Gómez

El entrenador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto, manifestó este miércoles sentirse afectado por el incidente que protagonizó la víspera junto a su colega de la selección panameña, el también colombiano Hernán Darío Gómez, durante la Copa Centroamericana que se disputa en Panamá.

"Siento lo sucedido anoche, el ambiente del fútbol genera diversas emociones, mi respeto y cariño siempre para todas las personas del fútbol", escribió Pinto en su cuenta de Twitter.

El martes, tras el partido entre Honduras y Panamá en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, Pinto y Gómez protagonizaron una acalorada discusión que estuvo a punto de acabar en un enfrentamiento físico, lo que obligó a la intervención de la policía.

El seleccionador panameño dijo en conferencia de prensa que tras finalizar el partido se dirigió a Pinto para decirle que no peleara "tanto" con el árbitro.

Según Gómez, la discusión se tornó acalorada y Pinto acusó a Panamá de sobornar al árbitro en el partido de las eliminatorias mundialistas que ambas seleciones disputaron el pasado 11 de noviembre en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, ganado por Panamá 1-0.

"Yo eso sí no se lo voy a aguantar, nosotros trabajamos honestamente, hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo para que Jorge Luis (Pinto) vega a decir que nosotros pagamos el árbitro en el partido contra Honduras en Honduras", dijo Gómez.

"Nos dijo ladrones a los panameños, porque esta selección es de los panameños y este man (hombre) no va a venir aquí a salirme con eso. Eso es un irrespeto", añadió.

Tras lo ocurrido, Pinto no dio detalles a los periodistas y se limitó a decir: "Uno sale herido cuando pierde un partido importante", pero "no tengo rivalidad" con Hernán Darío Gómez

"Yo no le quito ni él me da, no hay ningún problema", añadió Pinto.