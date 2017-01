Marcelo y Ronaldo le respondieron a Kroos quien recordó el 7-1 de Alemania contra Brasil

Toni Kroos quiso celebrar el año nuevo compatiendo un mensaje en donde le recordaba a todos la goleada que le propinó Alemania a Brasil en el último mundial. Aquel histórico 7-1 no pasó desparceibido para el volante del Real Madrid quien sin darse cuenta, inició toda una ola de mensajes que reaccionaron por el hecho.

Uno de ellos fue su compañero de equipo, el lateral Marcelo. “Feliz año a todos mucha salud y respeto a los demás siempre”, publicaba el brasilero quien vivió en carne propia la peor humillación para su selección en la historia de los mundiales.

Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!

Feliz ano novo a todos muita saude e RESPEITO Ao próximo sempre! — Marcelotwelve (@MarceloM12) 1 de enero de 2017

Ronaldo Luís Nazário de Lima fue el otro protagonista que respondió ante el mensaje del alemán. Considerado como uno de los mejores delanteros de la historia, el ‘Fenomeno’ recordó la final ganada por Brasil con dos goles suyos en la Copa del Mundo de 2002.

El cruce de mensajes lo terminó definiendo nuevamente Kroos, quien salió al paso afirmando que simplemente había sido una broma. Finalmente concluyó deseándole a todos sus seguidores un feliz fin de año.

A lot of attention for a little joke Wish you all a safe and happy new year!

— Toni Kroos (@ToniKroos) 1 de enero de 2017