Miguel Borja y Reinaldo Rueda, reyes de América

El fútbol colombiano fue el gran protagonista en el premio a los mejores de Suramérica que entrega anualmente el diario El País de Montevideo (Uruguay). Nacional, campeón de la Copa Libertadores y finalista de la Sudamericana, fue el club que más jugadores aportó al once ideal del continente.

El técnico Reinaldo Rueda fue proclamado como el mejor de 2016, con el 70 % de los votos, superando a los seleccionadores de Uruguay y Brasil, Óscar Washington Tabárez y Tité.

Daniel Bocanegra, Yerry Mina, Farid Díaz, Sebastián Pérez, Macnelly Torres y Miguel Borja están en el equipo ideal, que completan el arquero argentino Franco Armani, el central ecuatoriano Arturo Mina, el volante venezolano Alejandro Guerra y los delanteros Gabriel Jesús de Brasil y Carlos Tévez de Argentina.

En la tradicional encuesta de El País, en la que participaron 892.414 votantes, el gran ganador fue Miguel Borja, quien recibió 57.107 votos, seguido por Franco Armani (56.671) y Daniel Bocanegra (56.548).

Atlético Nacional, con seis jugadores y el entrenador, fue el club que más jugadores aportó gracias a su brillante campaña en 2016, con el título de la Libertadores y el acceso a la final de la Sudamericana, que no se pudo disputar por la tragedia del avión que transportaba al Chapecoense hacia Medellín.

“La gloria sea para Dios. Gracias por este reconocimiento. Dios los bendiga siempre”, escribió Miguel Borja en su cuenta de Twitter, orgulloso de haberse convertido en el tercer colombiano consagrado como Rey de América, pues Carlos El Pibe Valderrama (1987 y 1993) y Teófilo Gutiérrez (2014) ya lo habían conseguido.

El delantero, de 23 años, nacido en el municipio de Tierralta (Córdoba), les dedicó el reconocimiento a sus coterráneos. “El Rey de América es un colombiano, del departamento de Córdoba, que es lo más bonito. Gracias a toda la gente que me ha apoyado en mi carrera, a quienes me impulsaron y me desean siempre lo mejor, a mi equipo, mis compañeros. Este es un éxito nacional”, aseguró el atacante que marcó 39 goles en la temporada. En el primer semestre jugó con el Cortuluá y fue el goleador de la Liga y después fue fundamental en el título de la Libertadores de Nacional. En la Copa Sudamericana también tuvo una notable campaña.

Sobre su futuro y los rumores de su posible paso al balompié europeo, Borja señaló que “ahora mismo estoy pensando en Nacional. Hasta ahora lo claro es que me quedo, pero habrá que esperar qué ocurre antes de que empiece formalmente la pretemporada”.

“Quiero descansar y recargar baterías para lo que viene, pues cada vez la exigencia y el compromiso son mayores”, agregó el artillero, por quien llegó una oferta del Génova de Italia que no satisfizo a los dirigente de Nacional.