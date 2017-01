"No fue fácil dejar Boca Juniors": Carlos Tévez

El futbolista argentino Carlos Tévez admitió en un vídeo que circuló por los medios del país que "no fue fácil" tomar la decisión de abandonar Boca Juniors para jugar en el Shanghai Shenhua de China y pidió perdón a sus excompañeros por no comunicarles su salida personalmente.

"Es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron", dijo.

El mes pasado, durante el mercado de invierno, el Shanghai Shenhua compró al delantero en una operación millonaria que convirtió al jugador en el mejor pagado del mundo con un sueldo de 40 millones de dólares al año.

No obstante, la firma se produjo durante el parón liguero por el verano austral en Argentina y cuando el jugador disfrutaba su luna de miel, tras casarse en Buenos Aires el 22 de diciembre, por lo que abandonó el club sin despedirse de forma personal con sus ahora excompañeros.

Este vídeo, que fue colgado por un periodista argentino en su cuenta de Instagram y que circuló luego por los medios locales, es la primera comunicación del exjugador de Boca Juniors con la afición y con los jugadores.

"Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco comunicarlo", apostilló Tévez en un vídeo filmado con el teléfono móvil.

Sobre las circunstancias que lo llevaron a salir de Boca, club al que había vuelto en 2015 y con el que conquistó ese año el título de Liga, Tévez habló de "presiones" y de su actual estado de forma: "Yo tenía que estar al 100%, y no al 99%. Porque si no, le iba mal al club", aseguró.

Tévez debutó en Boca Juniors en 2001 con sólo 17 años, donde permaneció hasta 2005, cuando firmó por el Corinthians brasileño, un traspaso que impulsó una carrera internacional que luego lo llevó a jugar en el West Ham United, en el Manchester United, en el Manchester City y finalmente en la Juventus.