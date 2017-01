Nueva molestia de James: "sufre una sobrecarga", dice Zidane

Todo parecía estar listo para que James Rodríguez regresara con el Real Madrid. El mediocampista iba a regresar a entrenar el lunes con la plantilla principal, pero no fue así. Se entrenó al margen del grupo y comenzaron a surgir dudas con respecto a su recuperación. Este martes Zinedine Zidane confirmó en rueda de prensa que lo que sufre el colombiano “no es una lesión, sólo una sobrecarga”.

Según informó Caracol Radio, esta vez el colombiano se habría lastimado el sóleo de su pierna derecha, justo cuando tenía a punto su regreso. “Se ha resentido de la otra pierna, pero es sobrecarga, no es lesión, eso es lo bueno. Cuando tienes algo en una pierna te 'compensa' en la otra y eso le ha pasado. Él no está contento, quería estar, espero que sea poca cosa. Se nota un poco cargado”, explicó el entrenador francés.

James Rodríguez se estaba recuperando de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Incluso, el entrenador galo había informado el pasado viernes que aunque todavía presentaba molestias, esperaba que el lunes se reuniera nuevamente con el grupo, teniendo en cuenta que lleva sin jugar desde el 7 de enero, en el partido de Liga ante el Granada en el Santiago Bernabéu.

Otros lesionados

Sobre Coentrao, otro jugador que se ha perdido varios encuentros debido a una lesión, Zidane precisó que se está recuperando de la mejor manera, “después de su lesión larga, la exigencia del entrenamiento le molesta algo. Él quiere, está ahí, cuando está entrenando quiere. Luego a veces el cuerpo va poco a poco”, indicó.

Además, el francés reveló que lo que sufre Cristiano Ronaldo, quien se entrenó al margen del grupo el lunes, es un golpe. Por esta razón fue claro sobre el portugués. “Si está bien va a estar. Y está bien”, dijo. Sin embargo, el francés sabe que no ha sido un enero fácil, las lesiones han mermado al plantel pero es positivo ante la situación. “Es verdad que era lo que tenía en la cabeza pero sobre todo porque no me gusta ver a un jugador lesionado y triste. Estamos los que estamos y vamos a luchar”, finalizó.