Fútbol internacional 16 Ene 2017 - 9:15 am La pelea del 'Bolillo' Gómez con la prensa panameña: 'ustedes desinforman a toda hora'

Según el entrenador colombiano, los periodistas que siguen a la selección 'canalera' "no investigan". "Tantos años llevamos en el fútbol para que un periodista que no juega fútbol, que no es futbolista diga que el técnico se equivoco", sentenció el antioqueño.

Por: Redacción Deportes - AFP