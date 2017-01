“Piscis” Restrepo se salió con la suya

La selección colombiana Sub-20 venció este jueves en la noche 1-0 a Chile y aseguró la clasificación al hexagonal final del Suramericano de la categoría, que se disputa en Ecuador. Aunque el juego del equipo dirigido por Carlos Piscis Restrepo no convence, en el fútbol lo que realmente importa son los resultados y al técnico antioqueño una vez más se le están dando. Colombia terminó llegando a siete unidades y pasando como el segundo mejor del Grupo A, por debajo de Ecuador y por encima de Brasil. Desde el lunes buscará terminar en las primeras cuatro posiciones del hexagonal para ganar un cupo al Mundial Sub-20, en Corea del Sur.

Éver Valencia fue el salvador de Colombia en el juego del martes ante Brasil, pues en los minutos finales logró de tiro libre marcar y darle los tres puntos a la selección tricolor, lo que le permitió seguir con opciones de avanzar a la próxima ronda. Piscis Restrepo premió a Valencia y para el partido de anoche, ante Chile, lo alineó de titular y dejó en el banco de suplentes a su 10, Juan Camilo Hernández.

Antes del juego esa decisión pudo verse como un error del DT, pues aunque Hernández no ha tenido un destacado Suramericano, es de los más talentosos y llegó a este torneo como el referente del equipo. El técnico además apostó por seguir dejando por fuera de sus planes a otro gran jugador, el antioqueño Juan Pablo Ramírez, volante ofensivo de Atlético Nacional. Pero todo le salió. Luis Díaz y Éver Valencia terminaron siendo sus jugadores más destacados. Lo que buscó el DT con estos futbolistas fue abrir la cancha, ser fuerte por las bandas y desequilibrar con la habilidad de ambos. Justamente fue Valencia quien marcó el gol del triunfo y llegó a tres goles en el torneo, consolidándose como el goleador de la tricolor. Por su parte, el volante del Barranquilla FC, Luis Díaz, demostró que puede ser fundamental en la fase final y tiene un gran futuro.

Una de las cosas que habrá que corregir es la efectividad de los delanteros. Tras la lesión de Damir Céter, se le ha dado la oportunidad a Michael Nike Gómez, no obstante, este futbolista del Envigado no ha sido surtido de balones, no ha tenido manos a manos claros y por eso su sequía. En el banco está un “experimentado” como Julián Quiñónez, quien juega en Tigres de México, pero tampoco ha tenido suerte en los minutos que ha disputado.

Hace dos juegos no se daba un peso por Piscis ni por este equipo. Pero los resultados están acompañando al DT antioqueño, quien ha logrado llevar en tres oportunidades a Colombia a Mundiales de esta categoría. Ya sabe la fórmula y esta vez va camino a lograrlo de nuevo. Aún faltan cinco juegos, mucho por definir, pero lo cierto es que hay cuatro puestos para seis equipos, y si se mantiene la regularidad mostrada en la fase de grupos, en la que lograron 7 de 12 puntos posibles, Corea del Sur podría ser una realidad.

Este viernes se definirán los clasificados del Grupo B, después de que se jueguen los partidos entre Uruguay vs. Bolivia y Argentina vs. Venezuela. A falta de una fecha, los que están clasificando son: Argentina, Uruguay y Bolivia. Las fechas del hexagonal final serán: 30 de enero, 2, 5, 8 y 11 de febrero.